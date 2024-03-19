У белорусских рек решили установить фотоловушки и организовать рейды. За что пригрозили штрафом в 1200 BYN?

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Опубликовано: 19.03.2024 09:43 , Обновлено: 16.09.2024

Белорусов, которые любят отдыхать на берегах водоемов, предупредили о возможных рейдах правоохранительных органов, а также об установленных фотоловушках, которые дополнительно следят за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды. За некоторые нарушения

Об ответственности за соблюдение чистоты вблизи белорусских водоемов на днях напомнил заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Адаменко. С жалобой на горы мусора на берегу реки Котра в районную администрацию обратились жители деревни Плавы под Гродно, сообщил телеканал СТВ.

Адаменко сообщил, что с началом теплого сезона рейды, направленные на выявление несанкционированных свалок мусора и установления нарушителей, несанкционированно выбрасывающих отходы в неположенных местах, в том числе, загрязняя территорию водоемов, проводятся регулярно.

“В ближайшее время, безусловно, мы обратим внимание еще раз, проедем туда сами. И инспекцию отправим соответствующую. Для того, чтобы узнать, какое состояние на территории берега и населенного пункта”, - заверил представитель районной природоохранв и пригрозил штрафом до 30 базовых.

По данным телеканала, в этом году белорусская природоохранная служба уже провела больше сотни тематических рейдов и привлекла к административной ответственности больше 40 человек. Общая сумма штрафов уже превысила 19 тысяч рублей.

Какие штрафы грозят за мусор на природе?

Отметим, что согласно статье 16.22 Кодекса об административных правонарушениях за загрязнение леса или древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, отходами или сточными водами, в Беларуси гражданам может грозит штраф в размере до 10 базовых величин (до 400 рублей сегодня).

За оставленный на берегу реки мусор могут также привлечь к ответственности по статье 16.44 КоАП. По ней за “нарушение требований законодательства об обращении с отходами” грозит более существенный штраф - до 30 базовых величин, то есть 1200 рублей (для индивидуального предпринимателя штраф возрастает в разу - до 100 базовых величин (4000 рублей), а для юридического лица – до 1000 базовых величин (40 тыс. рублей)).

При этом не важно, уличили ли человека за мусор, оставленный на природе, лично инспекторы природоохраны или он попался на одну из фотоловушек, которые начали активно устанавливать в белорусских лесах - на размер штрафов это никак не повлияет.

Ранее Телеграф рассказал о наиболее распространённых нарушениях, за которые можно получить штраф от Минлесхоза, попавшись в одну из мобильных камер наблюдения в лесу.

В белорусских лесах появились «кочующие» фотоловушки. Кого ловят и за что?