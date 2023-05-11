Штраф до 1 110 рублей. В ЖКХ рассказали, какой мусор белорусам нельзя выбрасывать в контейнеры

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Опубликовано: 11.05.2023 11:46 , Обновлено: 16.05.2023

В Беларуси активно внедряют практику раздельного сбора мусора. Для этого во дворах городов оборудуют специальные площадки с разноцветными мусорными контейнерами. Однако, далеко не всё можно выбрасывать в эти контейнеры. Так, крупногабаритный мусор и строительный мусор после ремонта в квартире белорусам оставлять там запрещено. В Минском городском жилищном хозяйстве (ЖКХ) рассказали, как поступить, чтобы не схлопотать крупный штраф.

Как пояснили в минском ЖКХ, мусор после ремонтно-строительных работ запрещено как выбрасывать в обычные контейнеры для сбора отходов, так и оставлять на контейнерных площадках, которые обычно расположены у подъездов или во дворах многоквартирных домов.

Законно избавиться от такого мусора белорусы могут двумя способами:

самостоятельно вывезти на полигон

заключить договор на вывоз мусора со сторонней организацией.

Минчанам в ЖКХ предложили обратиться в унитарное предприятие “Экорес”, которое вывозит отходы на полигон “Тростенецкий”. Тариф на приём строительного мусора, который относится к классу неопасных отходов, составляет сегодня 7,3 рубля за тонну .

Для заключения договора (можно обратиться по адресу: г. Минск, ул. Павловского, 7) минчанам нужно иметь при себе следующие документы:

оригинал (копию) паспорта

копии технического паспорта на квартиру (дом)

копии документов, подтверждающих образование данных отходов

платежную карточку банка

Жителям других городов для вывоза строительного мусора следует обратиться в обслуживающую коммунальную компанию или соответствующие спецпредприятия. Так, в Гомеле этим вопросом занимается КУП “Спецкоммунтранс”, а в Гродно - ГГУПП “Спецавтохозяйство”. Услуги по вывозу строительного мусора осуществляются на платной основе.

Тем не менее, это обойдётся дешевле, чем платить штрафы за нарушение законодательства об обращении с отходами. Так, в Беларуси за складирование строительного мусора у контейнеров физическим лицам грозит штраф до 30 базовых величин (на сегодня это 1110 рублей) по пункту 3 статьи 16.44 КоАП. Для на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы и того больше - до 100 и до 1000 базовых величин, соответственно.