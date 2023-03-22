С 7 апреля введут новое правило при ввозе транспортных средств в Беларусь. Сколько надо будет платить?

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Опубликовано: 22.03.2023 16:14 , Обновлено: 22.03.2023

Государственный таможенный комитет (ГТК) ввел новое правило при ввозе в Беларусь транспортных средств (ТС). Оно прописано в нескольких постановлениях и вступает в силу с 7 апреля 2023 года.

Нововведение касается требований к заполнению документа об уплате утилизационного сбора, который нужно предоставлять таможне при ввозе в Беларусь ТС.

[info_b]Утилизационный сбор платят импортеры, производители или покупатели транспортных средств (легковых автомобилей для личного пользования, авто с электродвигателем, машины повышенной проходимости и другие ТС). Его взимают таможенные и/или налоговые органы. Сбор исчисляют исходя из налоговой базы и ставки утилизационного сбора по каждой единице ТС. [/info_b]

Изменения в заполнение документов внесли потому, что с 7 апреля сбор будут взимать в том числе при ввозе в Беларусь самоходных машин и прицепов. Ранее его уплачивать было не нужно, потому что не было установленных ставок сбора для этой категории ТС, пишет Экономическая газета.

[info_b] Самоходные машины — это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства (за исключением автомототранспортных средств с максимальной конструктивной скоростью движения более 50 км/ч, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования) с рабочим объёмом двигателя внутреннего сгорания более 50 см3 или максимальной (суммарной) мощностью электродвигателя (электродвигателей) более 4 кВт. При этом самоходными машинами не признаются машины мощностью силовой установки менее 5,5 л. с., управляемые рядом идущим водителем (оператором).

Прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем, приводящим данное транспортное средство в движение, и буксируемое самоходной машиной. К прицепам также относятся прицепы, у которых часть вертикальной нагрузки передается буксирующему транспортному средству (полуприцепы).[/info_b]

Ставки определил Совет министров постановлением № 951 от 30.12.2022 «Об утилизации самоходных машин и (или) прицепов к ним». Соответствующие изменения внесли и в Налоговый кодекс.

Позже, 22 февраля 2023 года, согласно этим документам, ГТК привел в норму свое постановление от 13 февраля 2014 г. № 4 «О документе, отражающем исчисление и уплату утилизационного сбора». Ведомство внесло изменения и в «Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, внесения изменений, а также аннулирования документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора».

Как правильно заполнять документы об утилизационном сборе с 7 апреля 2023 года?

Как сообщили в ГТК, теперь:

в одном документе, отражающем исчисление и уплату утилизационного сбора (далее – РС), могут быть заявлены сведения о транспортных средствах, за исключением самоходных машин и (или) прицепов к ним, либо сведения в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним;

не нужно заполнять подраздела b графы 15 РС;

в графе 31 РС указываются дополнительные сведения о транспортных средствах. Для транспортных средств, за исключением самоходных машин и (или) прицепов к ним, заполняются сведения под номерами 1-4, 6, 7. Для самоходных машин и (или) прицепов к ним заполняются сведения под номерами 1, 4, 6, 8-10, где под номером 8 указывается мощность силовой установки в киловаттах, под номером 9 – максимальная масса груза, на перевозку которого рассчитан прицеп (полуприцеп), установленная производителем (изготовителем); а под номером 10 – мощность силовой установки самоходной машины в лошадиных силах;

не заполняются сведения об объеме двигателя электромобиля;

введено буквенно-цифровое обозначение категории самоходных машин и (или) прицепов к ним «Sn», где n соответствует номеру позиции приложения 2 к постановлению № 951, в котором указан вид самоходной машины и (или) прицепа, сведения о которых заявлены в РС;

определены документы, необходимые для определения ставки утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним;

определена необходимость представлять документы, подтверждающие момент выпуска транспортного средства, а в случае представления РС в отношении транспортных средств, за исключением самоходных машин и (или) прицепов к ним, также документы, подтверждающие объем двигателя таких транспортных средств.

Размер ставок утилизационного сбора в 2023 году

Ставки сбора на транспортные средства прописаны в постановлении Совета министров № 647 от 16 ноября 2020 г. Ставки зависят от вида и категории транспортных средств, а также от того, сколько лет прошло с даты выпуска ТС. Например, при ввозе автомобилей для личного пользования они составляют от 544,5 до 1 225,1 рублей.

Размеры ставок на самоходные машины и прицепы зависят от даты выпуска и мощности силовой установки. Их ищите по ссылке.

Кому не нужно платить утилизационный сбор, смотритездесь.