В БАА объяснили, какие легковые автомобили подорожают из-за повышения утильсбора

Опубликовано: 20.03.2024 12:52 , Обновлено: 20.03.2024

Глава Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) рассказал о нюансах подорожания автомобилей в Беларуси. По его мнению, оно коснется как минимум четверти официального дилерского рынка.

По словам руководителя БАА, нововведения коснулись автомобилей, которые ввозят из-за пределов ЕАЭС. Для них утильсбор подорожал существенно.

“Если мы говорим о рынке официальных дилерских продаж, то на нем 2/3 занимает отечественный производитель. Еще часть автомобилей ввозится дилерами из стран Евразийского союза. Их повышение ставок не коснется. Что касается оставшихся примерно 25%, большинство которых везут напрямую из Китая, то цены на них, конечно, вырастут в размере увеличения сбора», — рассказал глава БАА Сергей Варивода Office Life.

Он заметил, что основной объем машин ввозится физическими лицами, т.к. поставки официальных дилеров в минувшем году составили лишь около 5%. В «автохаусах», которые везут автомобили напрямую из Китая или других стран, машины из-за утильсбора подорожают точно. Число ввозимого легкового транспорта неизвестно, но по мнению Сергея Вариводы речь может идти о повышение цен на “десятки тысяч ввозимых в Беларусь машин”.

Также, руководитель БАА отметил, что значительную часть от ввозимых автомобилей составляют электромобили.

“Причем в отношении электромобилей в постановлении правительства четко прописано, что повышение ставок не затронет классические электромобили, а также транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа (то есть те, где ДВС используется только для зарядки батареи и электрогенерации). Кроме того, ставки сбора не вырастут для всех типов электромобилей, которые ввозятся с территории ЕАЭС. То есть электромобили, импортируемые напрямую из Китая, подорожают», — отметил руководитель ассоциации.

В новом документе правительства есть и другие важные моменты. Например он существенно увеличил ставки на 2−3-литровые машины, а также на автомобили класса N1 — то есть на пикапы массой до 3,5 тонны. Ставки по ним выросли в три раза и более.

Причины такого решения объяснить непросто, заметил эксперт, ведь в Беларуси такие автомобили не производят. Однако их производят в России и, согласно межправительственным соглашениям, автомобили из России утильсбором в Беларуси не облагаются. Таким образом они получили конкурентное преимущество в Беларуси.

Глава БАА назвал повышение утильсбора “ожидаемым” и “логичным” решением, но заметил, что оно может стать “сильным проинфляционным фактором”, т.к. значительная часть автомобилей для белорусов сильно подорожает.

Ранее Телеграф писал о Совет министров Беларуси изменил ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств для юридических лиц. В зависимости от объёма двигателя автомобиля, ставка сбора выросла в 2-4 раза. Новые суммы, а также новую градацию автомобилей прописали в правительственном постановлении №185.

Совмин поднял в 2 раза утильсбор на авто для юридических лиц. А какие ставки для физлиц?