Штраф до 1200 рублей. В Таможенном комитете рассказали белорусам о частых ошибках при декларировании авто

Опубликовано: 01.04.2024 11:55 , Обновлено: 01.04.2024

Таможенный комитет Беларуси рассказал о наиболее частых ошибках, которые допускаются при декларировании транспортных средств, ввозимых в Беларусь. Эту информацию разместили в Telegram-канале таможенных органов страны.

Ведомство привело список ошибок, которые приводят к неполной уплате таможенных пошлин, налогов либо утилизационного сбора и, как следствие, к административной ответственности. Среди этих нарушений:

недостоверная информация о моменте выпуска, стоимости и объеме двигателя транспортного средства для личного пользования (ТСЛП),

неверное заявление сведений о категории ТСЛП,

неверная информация о виде ТСЛП (легковой либо грузовой автомобиль), а также типе гибридного ТСЛП (электромобиль или транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания),

перевозка в Россию с нарушением срока ограничения по пользованию и (или) распоряжению электромобиля, выпущенного с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

За эти нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 15.5 либо ч. 9 ст. 14.4 КоАП Беларуси. В первом случае это недекларирование, физлицу грозит штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 рублей). За неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины), платежа, взимаемого таможенными органами, размер штрафа составит от 2 до 20 базовых величин (от 80 до 800 рублей).

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