Совмин поднял в 2 раза утильсбор на авто для юридических лиц. А какие ставки для физлиц?

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Опубликовано: 20.03.2024 08:49 , Обновлено: 20.03.2024

Совет министров Беларуси изменил ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств для юридических лиц. В зависимости от объёма двигателя автомобиля, ставка сбора выросла в 2-4 раза. Новые суммы, а также новую градацию автомобилей прописали в правительственном постановлении №185.

Так, согласно тексту постановления, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в среду, 20 марта, теперь в Беларуси транспортные средства будут делить только на две категории — до трех лет и старше трех лет (с 2021 года действовала трёхуровневая градация: до трех лет, от трех до семи и старше семи лет).

[info_b]Утилизационный сбор в Беларуси ввели в 2014 году как плату за дальнейшую утилизацию продукта. Его оплачивают при ввозе автомобиля из-за границы и направляют эти средства в госбюджет в счёт дальнейшей оплаты утилизации неэксплуатируемых авто. Оплачивают утильсбор только один раз для каждого ввезенного авто, раз прямо на границе, вместе с таможенной пошлиной. [/info_b]

Согласно новому постановлению, после того, как оно вступит в законную силу, для юридических лицу в Беларуси начнут действовать следующие ставки утильсбора :

для авто до трех лет с объемом двигателя не более 1000 куб. см - 3 145,69 рубля (нынешняя ставка - 1 652,2 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя не более 1000 куб. см - 8 026,93 рубля (нынешняя ставка - 5 771,7 рубля),

для авто до трех лет с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2000 см - 11 645,24 рубля (нынешняя ставка - 6 115,2 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2000 см - 20 485,71 рубля (нынешняя ставка - 8 995,1),

для авто до трех лет с объемом двигателя от 2000 куб. см до 3000 куб. см - 32 727,55 рубля рубля (нынешняя ставка - 9 652,7 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя от 2000 куб. см до 3000 куб. см - 49 548,46 рубля (нынешняя ставка - 17 554,7 рубля),

для авто до трех лет с объемом двигателя от 3000 куб. см до 3500 куб. см - 37 577,8 рубля (нынешняя ставка - 8 898,6 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя от 3000 куб. см до 3500 куб. см - 57 528,9 рубля (нынешняя ставка - 31 036,5 рубля),

для авто до трех лет с объемом двигателя свыше 3500 куб. см - 47 851,65 рубля (нынешняя ставка - 15 253,7 рубля),

для авто старше трех лет с объемом двигателя свыше 3500 куб. см - 62 906,01 рубля (нынешняя ставка - 38 125,9 рубля).

А как изменятся ставки утильсбора для физлиц?

Между тем, для физических лиц, которые возят авто из-за границы для личного пользования ставки утильсбора оставили неизменными и, как и прежде, они не будут зависеть от рабочего объема двигателя, а только от возраста машины:

за авто до трех лет включительно- 544,5 рубля,

за авто сраше трех лет — 816,7 рубля.

Такие же ставки по-прежнему будут действовать для электрических транспортных средств (в том числе для тех, которые оснащены гибридными силовыми установками последовательного типа), а также на автомобили, ввозимые с территории ЕАЭС.

Напомним, ставки утилизационного сбор повысили и в соседней России - ещё в прошлом году, из-за чего, по мнению некоторых экспертов, ожидается постепенное повышение цен на все машины — от б/у до новых в салонах и в Беларуси.

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Кроме того, в феврале этого года правительство России внесло изменения в схему расчета платежей за ввоз машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля. Как заявили в российском правительстве, «решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов». Для белорусов это означает, что они больше не смогут зарабатывать на пригоне автомобилей для россиян.

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