На трассе под Гомелем построили интеллектуальный наземный переход для животных. Как это работает?

Опубликовано: 12.11.2023 10:59 , Обновлено: 12.11.2023

На участке трассы М-10 (граница России (Селище) – Гомель – Кобрин) недалеко от Гомеля организовали экспериментальный интеллектуальный наземный переход для диких животных. Пилотный проект был частью программы по повышению безопасности дорожного движения и минимизации ДТП с участием диких животных. О том, как работает новый интеллектуальный переход, рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как пояснили в ведомстве, наземный переход для животных состоит из нескольких элементов:

защитный забор вдоль дороги длиной 2,6 км,

два участка дороги шириной по 10 м со специальным шероховатым покрытием (перед и после перехода), которое призвана удерживать копытных в пределах переходе,

дорожное освещение с двух сторон перехода на расстоянии 65 м,

интеллектуальная система распознавания выхода животных на проезжую часть.

Собственно “интеллектуальная” часть системы представлена двумя гибридными видеокамерами, которые снимают сразу в двух диапазонах - оптическом и инфракрасном, радара-детектора и светодиодных знаков “Дикие животные”. При появлении дикого животного в пределах камеры или радара, информация об этом передается на промышленный компьютер. Тот с помощью специальной системы “формирует общую настраиваемую зону детекции животных”, включает светодиодные знаки и дорожное освещение, а когда дикое животное покидает зону контроля - выключает всё до появления очередного “гости из леса”.

Как ограничили скорость в пределах интеллектуального перехода для животных?

Помимо технического оснащения интеллектуального перехода на экспериментальном участке при участии Госавтоинспекции была также разработана особая схема дорожного движения. Так, за 360 м до перехода установили специальный дорожный знак и с помощью знаков организовали поэтапное снижение скорости транспортных средств:

за 260 м до перехода в темное время суток водитель обязан будет снизить скорость со 100 до 90 км/ч,

за 60 м до перехода - с 90 до 70 км/ч.

По данным Минтранса, в 2023 году 35 участков белорусских дорог были обозначены дорожными знаками “Дикие животные” (совместно с табличками “Зона действия”). На некоторых участках дополнительно установили также знак “Рекомендуемая скорость” и табличку “Темное время суток”, введя ограничение в 80 км/ч по ночам.

[info_b]В соответствии с концепцией, утвержденной Советом министров в мае 2023 года, в Беларуси предусматриваются следующие меры по обеспечению безопасности дорожного движения:

повышение качества строительства и содержания дорожно-транспортной инфраструктуры,

развитие интеллектуальных транспортных систем посредством внедрения современных информационных технологий обеспечения безопасности дорожного движения и автоматизации его управления на автодорогах.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что Госавтоинспекция и Минтранс Беларуси решили изучить возможность установки на некоторых участках дорог страны специальные видеодетекторы, которые бы фиксировали «крупных особей» животных на скоростных трассах. В планах у МВД и Минтранса также установка специальных табло, которые бы предупреждали водителей об опасности в виде лосей, оленей или даже медведей.

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