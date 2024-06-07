Минтранс Беларуси утвердил, за чем, кроме ПДД, будут следить камеры Центра мониторинга дорожного движения

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Опубликовано: 07.06.2024 14:55 , Обновлено: 07.06.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило порядок работы Центра мониторинга дорожного движения, созданного для формирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Посмотрели, за чем именно, помимо превышения скорости и прочих нарушений Правил дорожного движения, будут следить камеры и датчики в рамках работы этого центра.

[info_b]Интеллектуальная транспортная система – это комплекс систем, объединяющий данные камер наружного видеонаблюдения, дорожных датчиков, а также иных информационных, коммуникационных и управленческих технологий, встроенных как в дорожную инфраструктуру, так и в сами транспортные средства. [/info_b]

Как следует из постановления Минтранса №6, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале 6 июня, в Беларуси создаётся реестр ИТС. Он будет представлять собой государственный информационный ресурс, который будет вестись и использоваться Центром мониторинга дорожного движения (ЦМДД) для сбора “актуальной и достоверной информации о составе ИТС и их элементов”.

Предполагается, что от системы датчиков и дорожных камер в Центр будет стекаться следующая информация:

об основных параметрах дорожного движения, например, плотности и интенсивности транспортного потока на определённых участках дорог,

погодных условиях и состоянии окружающей среды на дорогах,

транспортно-эксплуатационном состоянии мостов на республиканских дорогах.

Инициаторы создания ЦМДД в Беларуси убеждены, что такая система позволит не только контролировать ситуацию на дорогах, но и моделировать и прогнозировать её изменение, а также лучше координировать действия дорожных и оперативных служб при ДТП и чрезвычайных ситуациях на дорогах.

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За чем могут следить камеры на дорогах?

Что касается видеокамер на дорогах, то, судя по утверждённым Минтрансом типовым карточкам элементов ИТС, они могут отслеживать не только соблюдение скоростного режима, к чему уже давно привыкли белорусские водители. Так, камеры, установленные на светофорах, кроме этого могут также:

следить за транспортным и пешеходным потоками,

выявлять инциденты на проезжей части (что подразумевается под словом “инцидент” в данном случае, не уточняется),

определять регистрационный знак транспортного средства (который теоретически далее в Центре могут “пробивать” по базам ГАИ МВД),

фиксировать нарушения ПДД.

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В нормативных документах также прописано, за чем конкретно могут следить детекторы транспортного потока:

определять тип транспортного средства (это может быть необходимо, например, для отслеживания грузовиков в зонах, не предназначенных для их движения),

определять полосу движения транспортного средства,

определять скорость движения транспортного средства,

идентифицировать транспортное средство по регистрационному знаку,

идентифицировать транспортное средство по IMEI,

определять интенсивность транспортного потока,

определять направление движения транспортного средства,

определять плотность потока,

определять время проезда транспортного средства,

определять дистанции между транспортными средствами.

Судя по утверждённой инструкции, камеры и датчики на дорогах могут настроить на отслеживание конкретного типа транспортных средств. Следить могут за:

технологическим транспортом,

маршрутным транспортом,

коммерческим транспортом,

прочими видами транспорта.

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Согласно документу, на сбор первичной информации от владельцев ИТС и их элементов Минтранс выделил девять месяцев, то есть до 7 марта 2025 года. За это время они обязаны будут предоставить всю информацию для внесения в государственный реестр.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Госавтоинспекции Минска 9 апреля рассказали о новой мониторинговой группе, которая взяла под пристальное наблюдение отдельные участки столичных дорог. Следить за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) на этих участках пообещали с через “несколько сотен камер” видеонаблюдения.

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