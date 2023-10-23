Минтранс и ГАИ задумались над установкой на дорогах Беларуси новых видеодетекторов. К чему готовиться водителям?

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Опубликовано: 23.10.2023 13:19 , Обновлено: 23.10.2023

Ведомственное издание МВД Беларуси газета "На страже" сообщила, что Госавтоинспекция и Минтранс Беларуси решили изучить возможность установки на некоторых участках дорог страны специальные датчики.

Два ведомства привлекли также и другие “ответственные организации”, чтобы рассмотреть возможность использования видеодетекторов, которые бы фиксировали “крупных особей” животных на скоростных трассах.

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Цель такой фиксации - не статистка. В планах у МВД и Минтранса также установка специальных табло, которые бы предупреждали водителей об опасности в виде лосей, оленей или даже медведей.

Где будут устанавливать такие датчики и будут ли, ещё не известно. В МВД сообщили, что все зависит от “концентрации животных в лесах исходя из путей их миграции, и каждый год это могут быть разные участки вблизи высокоскоростных трасс”.

“А здесь уже требуется работа ученых, специализирующихся в данной сфере. Должна быть эффективна и установка ограждений, допустим, с двух сторон, а не с одной, как ранее было на 117-м километре трассы М5 Минск - Гомель”, - рассказал начальник отдела организации дорожного движения ГАИ МВД Беларуси Дмитрий Навой.

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Ранее Телеграф сообщил, что очередная авария с участием дикого животного произошла рано утром 29 июня на районной дороге Гродно – Заречанка неподалёку от деревни Баля Сольная Гродненского района. В областной Госавтоинспекции рассказали, что ждёт белорусских водителей в подобных ситуациях.

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