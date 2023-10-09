В ГАИ объявили о запуске дистанционной системы слежения на МКАД в Минске. Что изменится?

Опубликовано: 09.10.2023 10:33 , Обновлено: 09.10.2023

В Госавтоинспекции рассказали о запуске Минска специальной системы дистанционного контроля дорожной ситуации на Минской кольцевой автодороге (МКАД). Как пояснил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Сергей Бабич, это "пилотный проект".

В эфире агентства “Минск-Новости” он рассказал, как именно будет работать данная система слежения.

“При осложнении ситуации – появился пешеход на проезжей части, образовался затор или произошло ДТП – информация передается на центральный пункт управления. Информационные табло позволяют предупредить водителей о необходимости снижения скорости и наличия опасности впереди”, - пояснил Бабич.

По задумке авторов проекта, это позволит водителям заблаговременно выбирать маршрут для объезда участков, на которых произошло ДТП или образовалась пробка. В ГАИ такую систему назвали “интеллектуальным управлением дорожным движением”, пояснив, что в настоящее время “ведется разработка специализированного программного обеспечения, которое учитывает плотность потока и временной интервал движения”.

Отметим, что об установке на МКАД специальных информационных табло, на которых в режиме реального времени могла бы отражаться ситуация на дороге, а водителей могли бы заблаговременно предупреждать о заторах, в ГАИ говорили ещё в в 2018 году.

В 2020 году, когда готовились поправки в Закон «О дорожном движении», в Госавтоинспекции заявляли, что подобные информационные табло планируется установить таким образом, чтобы была возможность предупредить водителей о заторе или аварии заблаговременно — за 1–2 километра.

Весной этого года Сергей Бабич пояснял, что система дистанционного контроля ситуации на МКАД будет заключаться “в считке информации, которая поступает через камеры, датчики, детекторы” - именно эти данные впоследствии должны отображаться на информационных табло. Тогда в ГАИ заявили, что в настоящее время “ведутся проектные работы” и “рассматривается в целом концепция по обустройству и проведению всех коммуникаций”.

Пока же на тех немногочисленных электронных табло, которые установлены на дорогах на МКАД и на подъездах к Минску, работает только система, которая показывает температуру и предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.