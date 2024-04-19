"Отработка" со смешанным контролем. В ГАИ рассказали, в каких областях Беларуси запланировали рейды на выходных

Опубликовано: 19.04.2024 16:49 , Обновлено: 19.04.2024

Госавтоинспекция УВД Гродненского облисполкома рассказала, что с 19 по 21 апреля инспекторы отправятся в рейды, чтобы проконтролировать соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и не только. ГАИ Минской области объявила старт профилактической акции "Пешеход", пообещали отработать "места концентрации ДТП" на выходных.

В Гродненской области сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать автодороги “республиканского и местного значения”, какие именно, не уточнили. Особый контроль - за пьяными водителями, “бесправниками”, пешеходами и велосипедистами.

“В период отработки будет организован негласный и смешанный контроль за дорожным движением”, - добавили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

А на Минщине сотрудники ГАИ во время профилактической акции “Пешеход”, как сообщили в ведомстве, отработают аварийно-опасные участки автодорог и улиц населенных пунктов, где высоки риски совершения наездов на пешеходов. Особое внимание - выявлению нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также тех, кто находится на участках дорог в темное время суток в состоянии опьянения или без световозвращающих элементов.

Также инспекторы дорожно-патрульной службы проконтролируют, как водители соблюдают правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напомнила белорусам, что при приближении к пешеходному переходу водителям важно заранее снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Следует также пропустить пешеходов, которые начинают либо завершают переход.

Они в свою очередь перед началом движения должны убедиться, что выход на проезжую часть безопасен. ГАИ также попросила сообщать по телефону 102 о нахождении около проезжей части нетрезвых пешеходов или велосипедистов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, стоит ли вызывать ГАИ, если столкнулись пешеход и электросамокат. Как отметили в Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома, дорожно-транспортным происшествием такая ситуация не является.

В ГАИ Минска объяснили, надо ли вызывать инспекторов при столкновении пешехода с электросамокатом