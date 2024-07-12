ГАИ пересела на гражданские авто для "массированной отработки" в одной из областей Беларуси. А где пригрозила штрафом до 400 рублей?

Опубликовано: 12.07.2024 21:43 , Обновлено: 12.07.2024

Госавтоинспекция 12 июля начала рейды в разных частях Беларуси. Так, в Брестской области ГАИ предупредила о массированной отработке автодорог, в том числе с использованием гражданских авто, на Гомельщине инспекторы объявили профилактическую акцию, а в Минске - контроль за велосипедистами и мотоциклистами.

Так, в столице сотрудники ГАИ применяют дополнительные меры для предупреждения ДТП с участием велосипедистов, мотоциклистов, а также тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности (СПМ). В своей работе инспекторы применяют гласный, негласный и смешанный контроль.

Особое внимание Госавтоинспекции - пресечению нарушений водителями при проезде пешеходных переходов, которые расположены в местах интенсивного движения велосипедистов и пешеходов на СПМ. Отдельный контроль инспекторы пообещали за несовершеннолетними на СПМ.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома перечислили наиболее распространенные нарушения мотоциклистов:

резкие перестроения,

превышение скорости,

выезд на встречную полосу,

проезд на красный сигнал светофора.

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Сотрудники Госавтоинспекции прямо на дорогах столицы проводят профилактические беседы с байкерами. В ведомстве порекомендовали им использовать всю необходимую экипировку, чтобы избежать серьезных травм при ДТП.

Рейды в Минске пройдут по 14 июля.

На Брестчине - массированная отработка автодорог

На этих выходных ГАИ Брестской области организует рейды на автодорогах:

М-1 «Брест (Козловичи) - Минск - граница РФ (Редьки)», М-10 «Граница РФ (Селище) - Гомель - Кобрин», Р-2 «Столбцы - Ивацевичи - Кобрин», Р-6 «Ивацевичи - Пинск - Столин», Р-13 «Клецк - Синявка - Ганцевичи - Лунинец», Р-99 «Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно».

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В Госавтоинспекции перечислили, на выявление каких нарушений будет направлено внимание дорожных патрулей:

нарушения водителями правил обгона и маневрирования,

превышение скорости,

управление авто в состоянии опьянения и (или) без права управления,

нарушение правил перевозки пассажиров, детей в первую очередь,

нарушение правил дорожного движения пешеходами, в том числе пьяными и без фликеров в темное время суток.

Инспекторы запланировали проводить рейды на авто оперативного назначения, а также гражданских “без специальной цветографической окраски”. Пообещали для выявления нарушителей применять технические средства измерения скорости движения транспорта.

Фото иллюстративное: av.by

На Гомельщине - профмероприятие “Встречная полоса!”

Эти рейды инспекторы ГАИ организовали в Гомельской области для предупреждения ДТП при выезде на полосу встречного движения. В ведомстве напомнили, что до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он собрался выехать, свободна.

При этом важно проследить, чтобы своими действиями водитель не создал угрозу безопасности дорожного движения, не заставил другие авто снизить скорость или изменить направление движения.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, в каких случаях обгон запрещен:

на пешеходных переходах и ближе чем за 50 метров перед ними,

при плохой видимости дороги,

на путепроводах и под ними,

в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», на поворотах дороги, которые обозначены дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты»,

на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной видимостью дороги,

на обозначенных и регулируемых перекрестках,

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

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Также инспекторы порекомендовали не обгонять на крутых поворотах и при ограниченной видимости дороги, а также те машины, которые тормозят или отклоняются от прямолинейного движения.

Тем водителям, которые нарушили правила обгона или же выехали на полосу встречного движения в случаях, когда ПДД это запрещают, грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 рублей) с лишением прав на срок до одного года или без лишения.

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