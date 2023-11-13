Как перекупщики и нечестные продавцы обманывают покупателей автомобилей? 10 вещей, которые нужно обязательно проверить

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.11.2023 12:54 , Обновлено: 13.11.2023

Увидев в объявлении ухоженную машину своей мечты, не спешите покупать ее. Опытные перекупщики могут легко переиграть вас — поэтому отнеситесь к каждому автомобилю, который вам предлагают, как к потенциальному источнику проблем. Разбираемся, как не стать жертвой нечестного продавца и не купить "ржавое побитое ведро" под видом ухоженной машины.

Что нужно проверить в машине в первую очередь

В объявлении о продаже автомобиля продавец не всегда пишет о ее недостатках. Покупая в спешке машину и не проверив досконально ее техническое состояние и документы, вы рискуете, как минимум, постоянно ремонтировать ее. В худшем случае ее даже могут забрать.

Автомобиль в прошлом мог пострадать в серьезной аварии, на нем могли работать в такси, за него могли еще не выплатить кредит. Наконец, машина может числиться в розыске. Чтобы не стать владельцем проблемной машины, нужно проверять ее по всем доступным базам.

В первую очередь эксперты советуют проверить VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер автомобиля. Он состоит из 17 цифр и букв, каждая из которых содержит информацию о транспортном средстве. У каждого автомобиля уникальный VIN.

Он может находится на кузове автомобиля.

Также информацию с номером могут нанести на стойку водительской или пассажирской двери, под лобовое стекло, на площадку под ковриком — словом, в любом месте, где решит производитель.

Проверить VIN номер, если он указан в объявлении, можно не выходя из дома. Для этого есть бесплатные и платные сервисы. По нескольким бесплатным сервисам можно собрать достаточную информацию для оценки машины. Платные сервисы дают всю информацию в одном отчете.

ГАИ предложила белорусам «пробивать» авто перед покупкой по своей базе. Сколько стоит новая услуга?

После проверки машины по VIN, если все в порядке, можно приступать к непосредственному осмотру транспортного средства. И вот здесь перекуп может в легкую переиграть вас.

Как отличить настоящего владельца машины от перекупщика?

Перекупщики — профессиональные продавцы подержанных машин. Однако бывает, что они скупают по дешевке разваливающиеся «ведра», и продают их намного дороже после небольшого наведения лоска.

Например, несколько хитростей показали на видео в TikTok.

[link href=“https://www.tiktok.com/@igorian_today?refer=embed” title=“@igorian_today” target=“_blank” rel=“noopener”] @igorian_today [/link] @evgen__avto [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7062634463733304066?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - IGORIAN TODAY” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - IGORIAN TODAY [/link]

В этом бизнесе часто выживают и процветают циники, которым все равно, что будет с «убитой» машиной, которую они подлатали и выгодно продали очередному наивному покупателю. Чтобы не пополнить ряды обманутых перекупщиками людей, нужно знать, как они готовят машины к перепродаже.

Нередко опытные перекупы ловко маскируются под автовладельцев, желающих продать свою машину. Они идут на разные уловки, чтобы убедить потенциальных покупателей в том, что перед ними настоящий владелец автомобиля. Но определить, кто перед вами — владелец машины или перекупщик, все-таки можно.

Так, перекупы не знают всех тонкостей транспортного средства. Например, не могут сказать, как давно они меняли масло и какую марку использовали. При описании машины они используют общие фразы без подробностей, а из документов могут представить бумаги на прошлого владельца и договор-купли продажи.

Как перекупы готовят машину к продаже

Предпродажная подготовка автомобиля — нормальное явление. Настоящий владелец машины как минимум почистит салон перед осмотром потенциального покупателя или съездит на мойку. Впрочем, нередко машины продают в самом ни на есть «рабочем» виде — с грязным кузовом и мусором в салоне.

Чистый автомобиль, конечно, выглядит лучше грязного, и желание продавца показать машину в лучшем виде вполне оправданно. Но нередко предпродажная подготовка проводится с единственной целью — скрыть серьезные недостатки автомобиля.

Впрочем, зная, какие уловки используют нечестные продавцы, можно распознать обман и не попасться на удочку перекупа.

Кузов

Первое, на что нужно обратить внимание при осмотре машины — состояние и внешний вид кузова.

Подкраска некоторых мест не должна смущать — владельцы машины часто сами подкрашивают кузов, убирая царапины и другие следы эксплуатации. Насторожить должны следы краски на тех местах, где ее не должно быть: на шинах, фарах, уплотнителях дверей. Если она там есть, значит, машину в спешке готовили к продаже, пытаясь скрыть истинное состояние кузова.

Мелкие царапины и сколы замазывают карандашом в цвет вровень с кузовом и затем полируют. Сильные повреждения требуют сварки, шпатлевки и покраски.

Одновременно с осмотром покраски кузова нужно искать следы полировки воском . Специальная полировка слишком дорога для перекупщика. Вместо нее в ход идет воск. Вот его следы и нужно искать в различных щелях. Реальные владельцы машин, как правило, не заморачиваются с полировкой кузова, а перекупщики с ее помощью пытаются замаскировать следы перекраски.

Хуже, если вместо воска перекупщик использует для полировки абразивные пасты. Они снимают до 30-40 микрон лака, что в дальнейшем неминуемо приведет к коррозии кузова. Но на момент продажи машина будет выглядеть почти новой.

Следующее, что нужно тщательно осмотреть — это легкосплавные диски . Их реставрация — дело сложное и затратное для перекупов, поэтому они используют излюбленный прием: отмыть и подкрасить. В идеале диски должны быть чистыми, чтобы видно было их состояние. Если они в царапинах и ссадинах, но при этом подкрашены — нужно насторожиться.

Теперь изучаем подкрылки . Заменить их недорого и несложно. Беда в том, что недобросовестные продавцы меняют их на дешевые из ближайшего магазина.

Далее переходим к фарам. Чистенькие, отполированные фары — сигнал о том, что автомобиль прошел тщательную предпродажную подготовку, а это значит, что продавцу есть что скрывать. Вряд ли реальный владелец займется полировкой фар перед продажей старой машины.

https://www.tiktok.com/@avto.vykyp.96/video/7029395839860706561?is_from_webapp=1&sender_device=pc

При осмотре кузова нужно обращать внимание на все черные детали — перекуп их скорее всего зачернит. Колеса, поводки дворников, пластиковые решетки, дверные ручки, молдинги — если на этих деталях есть следы свежей покраски, стоит насторожиться.

Салон

Опытные автовладельцы знают, что реальный пробег машины выдают в первую очередь руль и педали . Руль перекупщик просто перекрасит дешевой краской для кожи, а на педали поставит новые накладки. Чтобы определить, перекрашен ли руль, протрите его влажной салфеткой — если ваши подозрения верны, на ней останутся следы краски.

Реальный владелец, реставрируя старый руль, или перетянет его, или использует качественную краску, которая не облезет через несколько дней.

Если в салоне кожаные кресла, проверьте и их влажной салфеткой на наличие краски. Владелец машины, если потратился на профессиональную перекраску кресел, что стоит немало, обязательно расскажет об этом покупателю. Перекупщик «освежит» кресла обычной краской для кожи.

Потертости и царапины на пластиковых деталях в салоне, которые выдают реальный возраст машины, тоже стараются заполировать.

Напоследок осмотрите резиновые коврики — если на них есть следы краски, то под ней продавец пытается скрыть износ рельефа. А это, в свою очередь, говорит о реальном большом пробеге машины.

Ради бюджетных автомобилей перекупщики не будут особо стараться с приведением салона в идеальное состояние. Для машин более высокого класса они могут заказать китайские аналоги дверных карт, треснувших стекол и даже перетянуть пол.

Подкапотное пространство и двигатель

Под капотом машину или протирают сверху, или моют под давлением со специальным составом, убирающим налет и грязь. Пластмассовые детали зачерняют, чтобы придать им вид новых, а алюминиевые и стальные натирают для придания блеска.

Двигатель перекуп также моет или сверху, или полностью, чтобы убрать предательские следы потеков. Сильно реставрировать двигатель продавец не будет — для него это слишком накладно. Максимум, что сделает перекуп, кроме мойки — это заменит прокладки и зальет дешевое масло.

Определить, готовили ли машину к продаже, в этом случае легко — достаточно открыть капот и полюбоваться на блестящее от чистоты его содержимое.

Что должно вас насторожить?

Расскажем кратко о главном — какие методы обмана используют нечестные продавцы и перекупщики и что должно насторожить покупателя.

Перекупщики могут использовать различные способы для скрытия недостатков автомобиля:

Маскировка повреждений —нечестный продавец может скрывать следы участия машины в ДТП и другие видимые повреждения при помощи покраски кузова, замены деталей (подкрылок, стекол) и других методов маскировки недостатков. Ложная информация о пробеге — чтобы скрыть, сколько реально наездил автомобиль, перекупщик может скрутить пробег. Поддельные запчасти — не всегда в современных реалиях удается заменить сломанную деталь на оригинальную. Честный продавец постарается найти аналог у других производителей и предупредит об этом покупателя. Перекупщик не станет тратить на поиск хорошего аналога время и деньги, и поставит дешевую подделку. Покупателя он, естественно, будет уверять, что это оригинальная запчасть. Обман при описании технического состояния машины — в объявлении продавец пишет, что автомобиль в хорошем или даже отличном состоянии, а в реальности к транспортному средству страшно подойти. Обман с документами — если у машины есть проблемы с документами, например, нет технического паспорта, перекупщик может не предоставить эту информацию несведущему во всех тонкостях покупателю.

Не игнорируйте «звоночки», если вам что-то не нравится в машине, кажется странным или настораживающим:

следы небрежной покраски кузова и полировки воском;

наличие большого количества шпатлевки на кузове;

тщательно отмытые и подкрашенные диски;

новые, но дешевые подкрылки;

идеально чистые и отполированные фары;

покраска всех черных деталей кузова;

«реставрация» руля и кожаных кресел краской для кожи;

попытки заполировать потертости и царапины на пластиковых деталях;

перекрашенные накладки педалей и резиновые коврики;

отмытый двигатель и отполированные детали под капотом.

Как проверить автомобиль, если есть подозрения, что вас обманывают?

Вся предпродажная подготовка машины никак не продлевает ее жизнь. Делается она исключительно для придания старой машине вид новой с целью продать ее как можно быстрее и дороже, чем она стоит на самом деле. Чтобы автомобиль не начал гнить и разваливаться после покупки, тщательно проверяйте его на предмет вышеперечисленных проблемных мест.

Оптимальный вариант — взять на осмотр специалиста, досконально разбирающегося в машинах и умеющего определять, поработали ли над машиной перед продажей. Если такой возможности нет, без спешки обследуйте автомобиль, вооружившись приспособлениями для диагностики.

Толщиномер поможет измерить толщину лакокрасочного покрытия и определить, подвергался ли кузов повторной покраске или ремонту после аварии. Если машину аккуратно шпаклевали и красили, невооруженным глазом определить это невозможно.

Оптимальный способ осмотра поддержанной машины — комплексная диагностика СТО. Мастера сервиса выяснят, была ли машина в ДТП, какой у нее пробег, есть ли какие-то технические проблемы. Диагностика стоит денег, но лучше заплатить небольшую сумму, чем купить автомобиль с проблемами.

Правила покупки подержанной машины

При покупке машины «с историей» следует учитывать несколько важных правил:

Проверьте историю автомобиля. Узнайте, были ли у него аварии, ремонты, замены деталей. Проверьте, не находится ли она в залоге у банка и не числится в базе розыска. Это можно сделать через специальные сервисы проверки истории машин. Осматривайте машину при дневном свете , при помощи мощного фонарика и толщиномера. Внимательно осмотрите кузов, двигатель, подвеску, тормозную систему, электрику и другие системы. Если есть какие-то проблемы, лучше отказаться от покупки. Проверьте техническое состояние машины . Запустите двигатель, проверьте работу всех систем, включая свет, кондиционер и т.д. Убедитесь, что все жидкости и фильтры находятся на месте и в хорошем состоянии. Убедитесь, что у продавца есть все необходимые документы на автомобиль, такие как свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, договор купли-продажи. Не спешите покупать первый понравившийся автомобиль. Покупка подержанной машины – это серьезное дело, поэтому не торопитесь и покупайте автомобиль только после полной и тщательной его проверки.

Ранее Телеграф писал, что одна из самых частых ошибок белорусов за рулём — это то, как они набирают скорость. Зачастую водители допускают ее по незнанию, невнимательности или просто из-за лени. И речь пойдет о машинах на “механике”, автомат в таких случаях все делает за вас.

Большинство белорусских водителей допускают эту ошибку? Это правило для «механики» спасет двигатель от «капиталки»