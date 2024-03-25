"Аж дух перехватило..." — В TikTok показали, где в Беларуси пошли строчки. Как найти?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2024 11:36 , Обновлено: 25.03.2024

На дворе конец марта, а значит, самое время отправиться в лес за грибами. Это доказывают многочисленные пользователи соцсетей, которые хвастаются своим весенним "уловом". Так, например, в лесах Беларуси уже появились строчки.

Автор одного из видеороликов, и по совместительству ярый грибник, показала, что строчки можно найти в Беловежской пуще. Женщина прошлась по лесу и заметила их около поваленной берёзы. “Растут по всему бревну, как опята”, — написала с восторгом белоруска и добавила, что “такого чуда ещё не видела”.

Также женщина ответила на вопросы пользователей и рассказала, что первый строчок нашла 8 марта. Грибы на последних видео попали в корзину к ней два дня назад. Помимо этого, белоруска объяснила, что есть можно только гигантские строчки , а вот строчок обыкновенный содержит яд.

“Аж дух перехватило… Всё, спать не буду. Завтра еду проверять!” — написал под видео кто-то из пользователей.

Другой активный любитель грибов показала в своём ролике “сморчковую шапочку” и рассказала, что грибов хоть и мало, “зато собирать весело”. К слову, находку обнаружили также в Брестской области.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси грибы можно собирать и в апреле. Хотя в начале месяца выйти на «тихую охоту» многим помешали снега, с наступлением тепла белорусы наконец-то начали грибной сезон. Посмотрели, что, сколько и где нашли в наших лесах.

Не только «эльфову чашу». Какие грибы в Беларуси собирают уже в апреле?