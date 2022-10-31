Зачем бросать лимон в кастрюлю, когда варите яйца? Вот как это упростит вашу жизнь

🎥 Видео

Опубликовано: 31.10.2022 14:53 , Обновлено: 11.09.2023

Не бросаете нарезанный лимон в воду, когда варите яйца? А зря. Это значительно упростит вам жизнь на кухне. Читайте ниже, каким образом.

Видеосоветом поделился один из пользователей Twitter. Меньше, чем за сутки пост набрал почти 8 тыс. лайков и более 1000 ретвитов.

Оказывается, это простой способ быстро почистить яйца без усилий.

Автор ролика всего лишь бросил дольки лимона в кастрюлю. После того, как закипела вода и яйца сварились, он показал, что скорлупа отделилась без проблем. И даже стучать по ней не нужно.

https://twitter.com/TheFigen_/status/1586731903314546689?t=nbvpE_m3dsoZh2Fgd5Gy4w&s=19

В комментариях пользователи отметили, что даже если вы нальете в воду сок от лимона, лайфхак тоже сработает.

Кстати, саму скорлупу можно не выбрасывать. А добавить в…кофе. Телеграф ранее писал, зачем:

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