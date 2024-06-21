Как избавиться от плодовых мушек? Эти лайфхаки с вином и уксусом не оставят им шансов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.06.2024 12:42 , Обновлено: 21.06.2024

С приходом тепла на столах всё чаще появляются свежие овощи и фрукты. Оставленные ненароком, они быстро становятся добычей плодовых мушек. Каждый, кто с ними сталкивался, наверняка знает, что избавиться от них, просто выбросив полежавший овощ или фрукт, не выйдет. Надоедливые насекомые ещё долго будут кружить по квартире в попытках отыскать что-то съестное и продолжая размножаться. К счастью, существует несколько способов быстро избавиться от плодовых мушек. Что нужно делать?

Плодовые мушки хоть и маленькие, но могут доставить настоящую неприятность на кухне. Ферменты фруктов и овощей, находящихся на кухне, очень быстро привлекают мушек, превращая кухню в зону борьбы с этими насекомыми. Существует множество проверенных домашних средств, позволяющих избавиться от таких незваных гостей. Представляем несколько эффективных методов, которые помогут вам справиться с плодовыми мушками.

Способ с яблочным уксусом

Первый и один из самых простых способов — использовать яблочный уксус. Его запах привлекает плодовых мух. Чтобы создать ловушку, налейте в небольшую миску немного яблочного уксуса и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Жидкость для мытья посуды приведет к утоплению любых мух, попавших в миску. Поместите миску в то место, где вы заметили больше всего мушек, и проблема должна начать решаться сама собой в течение нескольких дней.

Способ с вином

Еще один эффективный метод, — это использовать смесь вина и мыла. Плодовые мушки любят ферментировать фрукты, поэтому их также привлечет запах вина. Налейте немного напитка в емкость и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Как и в случае с уксусом, жидкость для мытья посуды не позволит мухам выбраться из ловушки. Этот метод так же эффективен, как и метод с уксусом, к тому же вы можете использовать остатки вина, которое уже непригодно для питья.

Для надёжности установите на стакан-ловушку бумажный конус с небольшим отверстием, как на картинке. Это позволит сосредоточить максимальное количество мушек в ловушке и не даст им возможности разлететься. В этом случае вы вместо вина можете положить в банку что-то из фруктов, которые привлекают мошек. После этого вам останется просто ликвидировать собравшихся в банке вредителей, например, залив их кипятком.

Помимо ловушек, важно также содержать кухню в чистоте. Регулярная вывоз мусора и компоста, тщательное мытье фруктов и овощей и хранение их в холодильнике или плотно закрытых контейнерах могут значительно снизить риск появления плодовых мух. Чистота на кухне – залог предотвращения нашествия этих мелких насекомых.

Отпугивание мушек травами

Не забывайте и о других домашних средствах, например, об использовании свежих трав. Базилик , мята и лаванда оказывают отпугивающее действие на мух. Вы можете разместить веточки свежих трав в местах хранения фруктов и овощей. Это не только поможет в борьбе с ними, но и придаст вашей кухне приятный аромат.

Ранее Telegraf.news писал о том, что чаще всего скорлупа грецких орехов не находит никакого применения и отправляется в мусорку. Однако вам стоит знать, что эти, казалось бы ненужные отходы могут стать решением давно наболевшей проблемы ваших горшечных растений. Уложите пустые дольки скорлупок в кашпо вазонов и вы удивитесь тому эффекту, который они принесут.

Всё ещё выбрасываете скорлупу от орехов в мусорку? Вот как можно с ее помощью спасти растения