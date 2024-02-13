«От просмотра душа в пятки ушла» - Видео с самой опасной пешей тропы мира пощекотало нервы тысячам зрителей

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2024 11:12 , Обновлено: 13.02.2024

В соцсети TikTok выложили видео с самой опасной пешей тропы мира, от просмотра которого дух захватило у сотни тысяч зрителей. Впрочем, несколько сотен из них всё же собрались с духом, чтобы оставить свои комментарии и задать вопрос, который заинтересовал абсолютно всех зрителей: кто и как построил эту тропу?

Как отметили комментаторы, “пощекотать себе нервы” можно всего лишь посмотрев это видео из уникального места планеты, “куда нас в здравом рассудке не занесет”. Эмоции кричащего в пропасть человека разделили многие, признав. что “от просмотра душа в пятки ушла”.

“Я бы ещё громче орала или вообще встала, вцепившись намертво в канат, пока бы меня не оторвали вместе с горой”, - написала одна девушка.

“Не понимаю, на каком языке он орёт, но что-то мне подсказывает, что это маты”, - отметил другой комментатор.

“Это я ору, глядя в телефон, как это можно в живую увидеть и не умереть?”, - задалась вопросом ещё одна зрительница.

“На первой секунде я полетела вниз. Моя фобия! Пипец! Как можно туда пойти? Кто эту дорожку колотил?”, - эмоционально прокомментировала видео одна из зрительниц, на что тут же получила ответ от другого пользователя, что создателем тропы был сам дьявол, ведь это “дорога, ведущая в ад”. И это предположение не лишено зерна истины.

Кто построил “самую опасную пешую тропу” в мире?

Судя по всему, на видео - одна из пяти священных гор даосизма в Китае, Хуашань (что в переводе означает “Цветочная гора”). Она находится в хребте Циньлин на территории провинции Шэньси и привлекает туристов со всего мира своими живописными горными пейзажами, приверженцев даосизма - наличием большого количества древних монастырей, пагод и храмов, а любителей экстрима - одним из самых опасных подъемов в мире.

Отвечая на главный вопрос пользователей TikTok, отметим, что построили тропу на горе Хуашань, безусловно, не туристов ради. Её выложили даосские монахи около 700 лет назад. В то время тропа она состояла исключительно из досок, без каких-либо страховочных поручней и защиты.

Сегодня туристов “самая опасная пешая тропа”, которую также окрестили “тропой смерти”, приводит к чайному домику, расположенному на высоте 2160 метров над уровнем моря. Именно ради туристов тропу укрепили деревянными настилами (кое-где до сиз пор остаются участки с вырезанными в камне ступеньками), оборудовав поручными, цепями и специальными креплениями для страховочных тросов. Несмотря на все эти меры подъём на гору Хуашань по-прежнему остается весьма опасным: ежегодно травмы здесь получают под сотню туристов.