Этот овощ белорусы добавляют во все супы, но он может превратить их в токсичную отраву. Как приготовить безопасно?

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Опубликовано: 11.11.2023 13:08 , Обновлено: 11.11.2023

Суп - это, безусловно, одно из тех блюд, которые регулярно появляются на каждом столе. И хотя у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт, многие ингредиенты в них повторяются, да и техника приготовления нередко схожая, поэтому велика вероятность, что вы, как и многие, из раза в раз повторяете ошибку, которая может превратить вкуснейший бульон в настоящую токсичную отраву.

Казалось бы, бульон — один из самых популярных супов в белорусском рационе и готовить его можно буквально с закрытыми глазами. Каждая хозяйка делала его столько раз, что едва ли в нём остались ещё какие-то секреты. Но оказывается, многие из нас абсолютно халатно относятся к одному из незаменимых ингредиентов бульона, который также присутствует и во многих других супах. Речь о луке, который, как правило, перед добавлением в супы поджаривают на сковороде на подсолнечном или сливочном масле.

С детства многие из нас привыкли к запаху жаренного лука, который неизменно доносится с кухни всякий раз, когда мама готовит обед. Кто-то полюбил этот запах, кто-то - возненавидел, но с возрастом все кулинары-любители, самостоятельно став к плите, на собственном опыте узнают - добавление обжаренного лука однозначно добавляет вкуса и аромата кипящему бульону (да и в принципе любому супу на его основе). Кроме того, опытные повара отмечают, что когда вы в супе используете лук в поджаренном, а не свежем виде, это меняет цвет бульона - делает его более глубоким, насыщенным, золотистым.

Однако, как показали исследования, использовать поджаренный лук в бульоне – не всегда лучший вариант, ведь многие делают это неправильно.

Чем опасная луковая поджарка для бульона?

О том, почему опасно добавлять поджаренный лук в супы, рассказал врач-диетолог Башар Эль-Хелоу из Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения PZH-PIB в Варшаве на страницах портала Haps.pl.

По словам эксперта, хотя поджаренный лук действительно способен улучшить вкус и цвет бульона, при его приготовлении следует обращать пристальное внимание на степень обжарки - в некоторых случаях это может быть очень опасно. Дело в том, что если лук передержать на сковороде и отправить в кипящий бульон слегка обуглившиеся кусочки, в него начнут выделяться опасные токсичные соединения, такие как акриламид.

[info_b]Акриламид — это химическое вещество, которое образуется в некоторых продуктах питания в процессе их термической обработки. Чаще всего о выделении акриламида говорят при нагревании крахмалистых продуктов, таких как картофель и зерно, однако, как показывают исследования, он выделяется и при нагревании лука - при температуре выше 120°C, то есть акриламид образуется при жарке, запекании, приготовлении на гриле или во фритюре. Ряд исследований на животных показали, что вещество может провоцировать развитие заболеваний, в том числе и рака. [/info_b]

Диетолог предупредил, что акриламид способен накапливаться в организме, нарушая функционирование нервной системы и оказывая потенциальное канцерогенное действие, передал польский портал Pysznosci.pl.

Как правильно поджарить лук для бульона?

Впрочем, полностью отказываться от привычной и вкусной практики специалист вовсе не предложил, а лишь призвал использовать более безопасную технику термической обработки. Диетолог назвал два проверенных метода, которым пользуется сам:

После привычного обжаривания на сковороде избавляться от слишком подгоревших кусочков лука, прежде, чем добавить их кипящий суп. Обжаривать лук на сухой сковороде с антипригарным покрытием или на сковороде-гриле, чтобы не допускать обугливания овоща.

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