ГАИ предложила белорусам «пробивать» авто перед покупкой по своей базе. Сколько стоит новая услуга?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.11.2023 08:07 , Обновлено: 01.11.2023

Госавтоинспекция предложила белорусам новую услугу - проверку транспортного средства по ведомственной базе данных ГАИ МВД Беларуси. Узнали, во сколько обойдётся такая справка и какую информацию об авто готова предоставить Госавтоинспекция.

Как пояснили в УВД Минского облисполкома, новую услугу решили ввести, чтобы “обезопасить покупателей автомобиля от мошенничества и обмана”.

“Стражи дорог тем самым будут оказывать правовую помощь перед заключением договора купли-продажи и проводить профилактику по выявлению транспортных средств с признаками изменения, сокрытия, уничтожения идентификационных номерных знаков”, - пояснили в милиции.

[info_b]Только в Минской области с начала 2023 года Госавтоинспекция выявила 20 фактов видоизменений регистрационных знаков и документов. Такие транспортные средства сулят новому владельцу серьёзными проблемами в будущем. [/info_b]

В справке, которую теперь можно запросить в ГАИ, будет указана следующая информация из ведомственной базы данных:

дата ввоза транспортного средства на территорию Республики Беларусь;

число прежних владельцев;

о нахождении авто в розыске;

о прохождении государственного технического осмотра и наличии страхового свидетельства,

о наложении ограничений на транспортное средство (арест, залог);

о совершенных на данном авто дорожно-транспортных происшествиях с указанием вида ДТП и поврежденных элементов;

о количестве допущенных правонарушений на данном авто.

Кроме того, в ГАИ предложили потенциальным покупателям проводить сверку соответствия маркировочных обозначений перед совершением сделки. Проверить авто на смотровой площадке ГАИ можно будет при согласии нынешнего владельца транспортного средства.

Сколько будет стоит такая справка от ГАИ?

Такая подробная информация от ГАИ обойдётся потенциальному покупателю в 80 рублей . Отдельно рассчитывается стоимость осмотра автомобиля сотрудником Госавтоинспекции с выездом на место нахождения самого транспортного средства. В этом случае цены будет зависеть от количества потраченного времени.

В УВД Минского облисполкома сообщили, что данная услуга доступна для покупателей в любых уголков страны. В Минской области обращаться за ней следует в межрайонные регистрационные подразделения Борисова, Молодечно, Слуцка, Солигорска, Столбцов, городского поселка Городея и ТЦ «Автоград» в Минске.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф рассказывал о ставках транспортного налога, который до 15 ноября нужно обязательно заплатить всем владельцам транспортных средств в Беларуси, чтобы избежать пени. Некоторым году придётся заплатить всего 61 рубль, а кому-то — раскошелиться на 223 рублей.

ГАИ обязала белоруса три года платить транспортный налог за сгоревшее авто. Как так?