Как бы выглядел Чебурашка, если мультик про него сняла Disney. А почтальон Печкин и Карлсон?

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Опубликовано: 05.07.2024 18:18 , Обновлено: 05.07.2024

С каждым днём возможности искусственного интеллекта поражают всё больше. Например, с их помощью можно вновь "услышать" голос любимого музыканта, которого нет в живых, или значительно ускорить рабочий процесс. Современные технологии шагают вперёд семимильными шагами, создавая человекоподобных роботов и делая нашу жизнь проще и разнообразнее. Журналисты Интернет-портала "Киноафиша" решили посмотреть, как бы выглядели герои советских мультфильмов, если бы их снимали не в СССР, а в американской киностудии Disney. Предлагаем это сделать и вам.

Волк из мультфильма "Ну, погоди!"

Трубадур из мультфильма "Бременские музыканты"

Дюймовочка из одноимённого мультфильма

Забава из мультфильма "Летучий корабль"

Почтальон Печкин из мультфильма "Простоквашино"

Вовка из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"

Водяной из мультфильма "Летучий корабль"

Кеша из мультфильма "Возвращение блудного попугая"

Незнайка из мультфильма "Незнайка на луне"

Карлсон из мультфильма "Малыш и Карлсон"

Кстати, мировой кинематограф, как водится, пестрит массой новинок и разнообразием жанров. Однако отделить зёрна от плевел, как всегда, непросто. Telegraf.news посмотрел, на что можно сходить белорусам в июле, чтобы потратить время не зря.

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