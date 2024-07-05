Как бы выглядел Чебурашка, если мультик про него сняла Disney. А почтальон Печкин и Карлсон?
С каждым днём возможности искусственного интеллекта поражают всё больше. Например, с их помощью можно вновь "услышать" голос любимого музыканта, которого нет в живых, или значительно ускорить рабочий процесс. Современные технологии шагают вперёд семимильными шагами, создавая человекоподобных роботов и делая нашу жизнь проще и разнообразнее. Журналисты Интернет-портала "Киноафиша" решили посмотреть, как бы выглядели герои советских мультфильмов, если бы их снимали не в СССР, а в американской киностудии Disney. Предлагаем это сделать и вам.
Кстати, мировой кинематограф, как водится, пестрит массой новинок и разнообразием жанров. Однако отделить зёрна от плевел, как всегда, непросто. Telegraf.news посмотрел, на что можно сходить белорусам в июле, чтобы потратить время не зря.
Возвращение миньонов и Росомахи, а ещё Йохансон-комедиантка. Какое кино точно стоит посмотреть белорусам в июле