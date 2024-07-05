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Как бы выглядел Чебурашка, если мультик про него сняла Disney. А почтальон Печкин и Карлсон?

Как бы выглядел Чебурашка, если мультик про него сняла Disney. А почтальон Печкин и Карлсон?
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С каждым днём возможности искусственного интеллекта поражают всё больше. Например, с их помощью можно вновь "услышать" голос любимого музыканта, которого нет в живых, или значительно ускорить рабочий процесс. Современные технологии шагают вперёд семимильными шагами, создавая человекоподобных роботов и делая нашу жизнь проще и разнообразнее. Журналисты Интернет-портала "Киноафиша" решили посмотреть, как бы выглядели герои советских мультфильмов, если бы их снимали не в СССР, а в американской киностудии Disney. Предлагаем это сделать и вам.

Волк из мультфильма "Ну, погоди!"
Волк из мультфильма "Ну, погоди!"
Трубадур из мультфильма "Бременские музыканты"
Трубадур из мультфильма "Бременские музыканты"
Дюймовочка из одноимённого мультфильма
Дюймовочка из одноимённого мультфильма
Забава из мультфильма "Летучий корабль"
Забава из мультфильма "Летучий корабль"
Почтальон Печкин из мультфильма "Простоквашино"
Почтальон Печкин из мультфильма "Простоквашино"
Вовка из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"
Вовка из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"
Водяной из мультфильма "Летучий корабль"
Водяной из мультфильма "Летучий корабль"
Кеша из мультфильма "Возвращение блудного попугая"
Кеша из мультфильма "Возвращение блудного попугая"
Незнайка из мультфильма "Незнайка на луне"
Незнайка из мультфильма "Незнайка на луне"
Карлсон из мультфильма "Малыш и Карлсон"
Карлсон из мультфильма "Малыш и Карлсон"

Кстати, мировой кинематограф, как водится, пестрит массой новинок и разнообразием жанров. Однако отделить зёрна от плевел, как всегда, непросто. Telegraf.news посмотрел, на что можно сходить белорусам в июле, чтобы потратить время не зря.

Возвращение миньонов и Росомахи, а ещё Йохансон-комедиантка. Какое кино точно стоит посмотреть белорусам в июле

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