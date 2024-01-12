Каждому водителю нужно знать эти правила. Как помыть автомобиль зимой?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.01.2024 13:29 , Обновлено: 12.01.2024

Вопрос, нужно ли мыть автомобиль зимой или лучше оставить все как есть, рано или поздно встает перед любым хорошим автовладельцем. Для грязевой снежной корки поверх кузова всегда можно найти суровое оправдание, что она якобы является дополнительной защитой от различного вида камней и прочих видов нечисти, летящих из-под шин. Однако на самом деле защищаться надо именно от нее.

Эта с виду безобидная смесь состоит из такого количества химического яда, обычно используемого в борьбе с дорожным обледенением, что разъедает лак и краску, неотвратимо вызывая коррозию металла. И спасти машину от этих естественных для зимних дорог реагентов можно лишь одним способом – смывать всю зимнюю грязь, и как можно скорее.

Итак, если действительно хочется сохранить внешний вид автомобиля таким же презентабельным, каким он был до покупки, то зимнее мытье – это один из ключевых моментов в его правильной эксплуатации.

Лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов – так не придется переживать за качество мытья и возможные дальнейшие трудности, чего не скажешь о самостоятельном мытье.

Подобное «купание» на морозе имеет свои особенности, незнание которых может наиболее быстро привести к повреждениям как кузова, так и двигателя: начиная от мелких царапин и до полной неработоспособности авто. Также оно может серьезно сказаться на здоровье и самого водителя.

Кроме того, полезное дополнение в виде мониторинга повреждений, обычное при мытье авто в теплое время года, зимой практически сводится на нет – тщательно мыть автомобиль по частям на холоде просто не получится.

Профессиональная мойка

Пара слов о выборе профессиональной мойки: он должен определяться лишь тем, используется ли для мытья распылитель высокого давления.

Что касается остального, то к ручной мойке стоит прибегать лишь тогда, когда нет возможности воспользоваться автоматической. Лучше пренебречь скоростью и, соответственно, десятиминутным нормативом, в течение которого автомобиль должен быть вымыт и высушен – здесь качество будет стоить намного дороже.

Автоматическая мойка же более удобна и безопасна для автомобиля. Конечно, если хозяева мойки ответственны и вовремя меняют моющие валики, которые, к слову, вовсе не дешевы.

Эту кнопку в авто нужно обязательно нажимать зимой хотя бы раз в неделю. Почему?

Как самостоятельно помыть автомобиль зимой без риска для себя и машины?

Если иного варианта, кроме как самому помыть авто, нет, следует помнить, что при температуре ниже –15°C мыть автомобиль категорически не рекомендуется, даже если он весь словно оброс грязью. Иначе придется менять потрескавшиеся стекла, расколовшиеся фары, поврежденный льдом радиатор, и все это благодаря моментально замерзающей воде. Собственно, фары вообще рекомендуется мыть отдельно.

При более высоких температурах необходимо для начала убрать все коврики из салона. Если позволить влаге скопиться под ними, можно получить сначала бонус в виде затхлого запаха, а затем и прогнивший снизу кузов. Кстати, во избежание этого в слякоть и грязь имеет смысл подложить под коврики пару газетных листов.

Затем автомобиль нужно окатить сверху двумя-тремя ведрами непременно теплой воды – холодная вода быстро замерзнет, а чересчур горячая повредит лакировку. Наиболее благоприятно, когда при -5°C на улице температура воды будет около +35°C. Это размягчит заиндевевшую грязь, а значит, предотвратит повреждения краски от ее резкого сбивания тем же аппаратом с высоким давлением.

Отмывать автомобиль нужно сверху вниз, полностью, и не тряпками, а поролоновой губкой. Еще лучше, если их будет несколько. Так снизится риск поцарапать покрытие мелкими частичками, неизбежно остающимися на губке. Во избежание окисления металла не стоит пользоваться моющими средствами на щелочной основе.

После мытья обязательно нужно просушить автомобиль, распахнув все дверцы на небольшой промежуток времени, иначе неизбежны неблагоприятные последствия типа примерзших дверец или тормозов. Также можно покрыть дверной резиновый уплотнитель глицерином или воском, любой другой универсальной силиконовой смазкой, обработать замки популярным средством WD-40 или любым другим вытесняющим влагу, и в самом лучшем случае не оставлять авто в неподвижности, а немного на нем проехаться.

В идеале автомобиль вообще лучше мыть непосредственно перед поездкой, так как движение заставит остатки воды испариться как можно быстрее. А качественность мытья определяется не чем иным, как полным отсутствием воды после нее.

Также стоит отметить, что периодичность подобной процедуры индивидуальна и зависит от скорости загрязнения автомобиля. По статистике, количество варьируется от нескольких раз в месяц и до пары раз в неделю. Ни пренебрежение, ни злоупотребление в данной ситуации не приведет ни к чему хорошему.

Однако может произойти и так, что мытье невозможна по каким-то заранее предполагаемым причинам. В таком случае рекомендуется заблаговременно, еще в осеннее время, нанести защитную полировку – это поможет хотя бы так уберечь уязвимое лакокрасочное покрытие от разрушительного воздействия технических солей и смеси других химикатов со льдом. Ведь зима – время наиболее сильного и опасного загрязнения для автомобиля, чем могло бы показаться на первый взгляд, и правильный уход за ним в это время более чем необходим.

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