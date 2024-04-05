"Потерял Машу?" — Белорусы обнаружили вдоль трассы "Минск-Гродно" бурого медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 05.04.2024 15:53 , Обновлено: 10.07.2024

Очевидцы рассказали, что в пятницу, 5 апреля, на дороге "Минск-Гродно" встретили бурого медведя. Белорусы остановились, вышли из машины и засняли животное на видео.

“Это участок трассы между Щучином и Ивье. Медведь находился достаточно близко возле сетки. Он вёл себя спокойно, видел меня, агрессии не проявлял”, — рассказал проезжающий мимо очевидец Евгений и добавил, что, наверное, он “потерял Машу”.

Судя по всему, чуть позже косолапый был уже около Воложина. На видео второго белоруса животное не просто сидело около сетки, а медленно двигалось вдоль неё, пишет онлайн-портал “АвтоГродно”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебской области сотрудники ГУБОПиК задержали группу из 19 браконьеров, которые охотились на медведя с вертолёта.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанные были причастны к незаконной охоте с использованием вертолёта в Витебской области. Браконьеры убили бурого медведя, который занесён в Красную книгу Республики Беларусь.

В ходе обысков по месту жительства оперативная группа изъяла вещественные доказательства, огнестрельное оружие, боеприпасы, специальные приспособления, автотранспорт, которые браконьеры использовали в своей деятельности.

Охотились на медведя с вертолёта. На Витебщине задержали группу браконьеров