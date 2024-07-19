Стоит ли покупать автомобиль-утопленник? Вот 4 приметы, что машина пострадала от наводнения

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Опубликовано: 19.07.2024 11:38 , Обновлено: 19.07.2024

Череда наводнений, настигнувшая белорусов в последние дни, привела в неисправность многие автомобили. Часто владельцы таких транспортных средств не желают заниматься починкой и предпочитают просто продать пострадавший автомобиль. Стоит ли рассматривать покупку подобной техники и как определить, что перед вами машина-утопленница?

Опытные автомобилисты знают, что покупка автомобиля, пострадавшего от воды, обычно не является разумной инвестицией. Даже после просушки трудно предсказать, как автомобиль будет вести себя в будущем.

Дефекты от залива водой могут проявиться даже через полгода после ремонта автомобиля. Полностью разобрать, осмотреть и высушить такую машину в принципе невозможно.

Чаще всего ремонтируют то, что можно увидеть, а оставшиеся неисправности устраняют в ходе дальнейшей эксплуатации. Еще меньше недобросовестные дилеры заботятся о таких автомобилях.

В основном их работа ограничивается запуском двигателя, мойкой и сушкой салона и, если это можно сделать дешево, выключением надоедливых лампочек на приборной панели.

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Собираясь купить автомобиль, пострадавший от воды, следует понимать, что некоторые поломки, вызванные затоплением, могут не только ухудшить комфорт вождения или подвижность техники, но и серьёзно повлиять на безопасность.

Например, на работу противобуксовочной системы и системы подушек безопасности. Все это, конечно, очень дорого ремонтировать. Лучше всего просто избегать таких транспортных средств, как бы хорошо они ни выглядели снаружи.

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Продажа залитого авто, как мошенничество

Пожалуй, стоит признать, что продажа автомобилей со скрытыми дефектами после наводнения является достаточно популярной мошеннической схемой, которая практикуется не только в Беларуси.

После наводнения автомобили обычно стоят намного дешевле, чем технически исправные. Однако внешне они могут не выглядеть аварийными и часто имеют небольшой пробег. Эти факторы привлекают нечестных дилеров.

Вода может повредить электрическую систему автомобиля, двигатель и различные механические компоненты. Хотя дилеры могут высушить и отремонтировать поврежденный наводнением автомобиль, последствия затопления часто играют злую шутку для владельцев в будущем.

Продавцы знают об этом, поэтому стремятся скрыть факт затопления, чтобы получить большую прибыль.

Именно поэтому стоит знать, какие признаки указывают на то, что автомобиль когда-то пострадал от воды.

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Как распознать приметы автомобиля-утопленника?

Неприятный запах в салоне

Если автомобиль долгое время находился в воде, тщательно очистить его и удалить воду из всех уголков салона практически невозможно. Затхлый запах в салоне – первый признак того, что у автомобиля может быть нехорошая история.

Этот запах будет еще более интенсивным при включении кондиционера. Конечно, недобросовестные продавцы изо всех сил стараются это скрыть, и не жалеют сил на освежители воздуха или ароматические подвески.

Избыток таких гаджетов тоже иногда вызывает подозрения.

Признаки влаги на фарах и в багажнике

Как бы тщательно дилеры ни старались сушить машину, несколько мест могут остаться мокрыми. Стоит проверить передние и задние фонари и весь багажник (в том числе под обивкой, возле ниши запаски).

Если вам повезет, вы можете обнаружить следы намокания. С другой стороны, состояние обивки может ввести в заблуждение.

В затопленных автомобилях часто заменяют обивку, а иногда и все сиденье. Покупка 10-летней машины, сиденья которой выглядят первозданно, всегда должны стать поводом насторожиться.

В таких случаях следует спросить продавца, почему так произошло.

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Следы коррозии и ржавчины

Все автомобили ржавеют, особенно те, которые эксплуатируются в холодном климате. Однако поврежденный наводнением автомобиль может заржаветь гораздо быстрее.

Покупателям следует обратить внимание на дверные петли, болты кабины, замки багажника, пружины сидений и перчаточные ящики, которые могут иметь следы коррозии.

Если автомобиль был погружен в соленую воду, коррозия будет более серьезной, чем если бы автомобиль был залит пресной водой.

Исторический контекст

Прежде чем решить, стоит ли выставленная на продажу модель запрашиваемой цены, стоит проверить её историю. Обратите внимание на страны и места, в которых автомобиль ранее эксплуатировался.

Если транспортное средство внезапно выставилось на продажу в регионе, где наблюдались сильные наводнения, то это повод уделить его изучению особое внимание.

Конечно, это не обязательно означает, что автомобиль был затоплен, но вероятность такой причины продажи выше.

Ранее Telegraf.news писал о том, что нужно делать с пострадавшим от наводнения автомобилем. Эти советы и рекомендации помогут избежать ошибок.

https://telegraf.news/auto/chto-belorusam-delat-s-zatoplennym-avtomobilem-pervye-20-minut-imejut-reshajushhee-znachenie/