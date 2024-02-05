В Борисове собаки завели машину и устроили ДТП. Как такое возможно?

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Опубликовано: 05.02.2024 18:38 , Обновлено: 13.11.2024

Жительница Борисова утром вышла на стоянку и увидела, что ее машина въехала в соседское авто. Она позвонила владельцу пострадавшей машины. Хозяева авто между собой разобрались и разошлись. Однако женщина решила выяснить, каким же образом ее автомобиль тронулся с места.

Женщина приехала на СТО, сообщили в УВД Минского облисполкома. Работники станции осмотрели машину и нашли следы преступления: застрявший клок шерсти и прогрызенные под капотом провода.

Хозяйка поврежденной машины обратилась в милицию. Сотрудники изъяли видео с камер. Информация подтвердилась – виноваты собаки.

Ранее Телеграф писал, что владелец автомобиля BMW в Гродно нашел изящный способ, как иметь постоянное место для парковки во дворе. Для этого ему потребовался еще один автомобиль. Впрочем, способ, как оказалось не новый, его используют и другие. Но чтобы прибегать к помощи ГАИ – это, пожалуй, ноу-хау.

Белорусы придумали «хитрость», как застолбить себе место во дворе для парковки. Причем тут звонки в ГАИ?