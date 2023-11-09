Большинство белорусских водителей допускают эту ошибку? Это правило для "механики" спасет двигатель от "капиталки"

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Опубликовано: 09.11.2023 07:15 , Обновлено: 09.11.2023

Одна из самых частых ошибок белорусов за рулём - это то, как они набирают скорость. Зачастую водители допускают ее по незнанию, невнимательности или просто из-за лени. И речь пойдет о машинах на "механике", автомат в таких случаях все делает за вас.

Часто водители начинают ускоряться (например для обгона на трассе), нажав педаль в пол, но не переключившись на пониженную передачу. Это не просто нецелесообразно с точки зрения эффективности, но и может привести к повреждению двигателя.

В хороших автошколах хорошие инструкторы на уроках вождения просят будущих водителей переключиться на более низкую передачу перед обгоном. Почему? Потому что более низкая передача означает более высокую мощность и крутящий момент, что приводит к лучшему ускорению и более динамичным маневрам.

Конечно, современные двигатели с турбонаддувом способны генерировать большую мощность и на более низких оборотах. Поэтому при хорошей видимости и пустынных дорогах водители часто решают не переключаться на пониженную передачу, а просто выжимают педаль акселератора до упора.

К сожалению, так они убивают двигатель. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на низких оборотах - плохая идея. Разгон в таких условиях занимает больше времени.

Но это еще не конец проблем. Две японские компании, Toyota и Denso, обнаружили, что в такой ситуации может произойти преждевременное зажигание. Что это значит? Это ситуация, когда топливная смесь воспламеняется, а поршень все еще пытается ее сжать. Как это возможно?

В такой ситуации горючие частицы масла и топлива накапливаются в камере сгорания и не удаляются с выхлопными газами. Они висят в камере сгорания и при последующем сжатии воспламеняют смесь до того, как зажжётся свеча.

Исследования подтвердили, что чем выше частота вращения двигателя, тем ниже вероятность преждевременного зажигания. Поэтому при разгоне стоит поддать газку понижением передачи.

Если же вы пренебрегаете переключением на пониженную передачу перед серьезным разгоном, то просто будьте готовы к серьезным последствиям. И хорошо, если это будет “капиталка”, а не полная замена ДВС.

Преждевременное воспламенение топливной смеси может иметь серьезные последствия для двигателя. Привод подвергается воздействию огромных сил, которые в лучшем случае могут привести к повреждению свечей зажигания. В худшем случае могут сломаться поршни, погнуться шатуны и может потребоваться капитальный ремонт всего двигателя.

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