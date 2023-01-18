Храните яблоки в холодильнике с другими фруктами? Это большая ошибка

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Опубликовано: 18.01.2023 08:40 , Обновлено: 13.09.2023

Если вы храните яблоки с другими фруктами, вы совершаете большую ошибку. А значит, если вы хотите наслаждаться ими долгое время, стоит пересмотреть подход к их хранению.

Вещество, отвечающее за созревание плодов – этилен. Дело в том, что это вещество овощи и фрукты вырабатывают даже после того, как они были сорваны и даже когда лежат у вас в холодильнике. Некоторые производители, желая ускорить сроки созревания, ещё и опрыскивают овощи и фрукты этиленом.

Чем более зрелый фрукт, тем больше он выделяет этилена, а значит может начать “помогать” портиться и своим соседям. Таким образом одно гнилое или сильно перезревшие яблоко ускорит процессы в лежащих рядом огурцах, персиках или бананах.

Избыток этилена также влияет на потерю хлорофилла — из-за этого некоторые овощи и фрукты желтеют или становятся коричневыми. Плюс помните, что спелые плоды в принципе не стоит хранить в холодильнике. Высвобождающийся из них этилен может затем проникать в другие продукты.

Также стоит знать свойства фруктов и овощей по количеству вырабатываемого этилена и правильно их хранить.

Вот какие фрукты следует хранить отдельно:

яблоки,

авокадо,

Спелые бананы (до того, как они созреют, можно завернуть их концы в пищевую пленку, что замедлит процесс созревания),

манго,

персики,

груши.

Но есть фрукты и овощи, более устойчивые к этилену, здесь стоит упомянуть:

перец,

ягоды ( клубника , черника, ежевика, малина и др.),

цитрусовые, такие как лимоны и лаймы,

капуста,

ананасы.

Кстати, можно использовать знание о выделении этилена себе на пользу, например, положив рядом с яблоками авокадо, чтобы намеренно ускорить время его созревания