Храните яблоки в холодильнике с другими фруктами? Это большая ошибка
Если вы храните яблоки с другими фруктами, вы совершаете большую ошибку. А значит, если вы хотите наслаждаться ими долгое время, стоит пересмотреть подход к их хранению.
Вещество, отвечающее за созревание плодов – этилен. Дело в том, что это вещество овощи и фрукты вырабатывают даже после того, как они были сорваны и даже когда лежат у вас в холодильнике. Некоторые производители, желая ускорить сроки созревания, ещё и опрыскивают овощи и фрукты этиленом.
Чем более зрелый фрукт, тем больше он выделяет этилена, а значит может начать “помогать” портиться и своим соседям. Таким образом одно гнилое или сильно перезревшие яблоко ускорит процессы в лежащих рядом огурцах, персиках или бананах.
Избыток этилена также влияет на потерю хлорофилла — из-за этого некоторые овощи и фрукты желтеют или становятся коричневыми. Плюс помните, что спелые плоды в принципе не стоит хранить в холодильнике. Высвобождающийся из них этилен может затем проникать в другие продукты.
Также стоит знать свойства фруктов и овощей по количеству вырабатываемого этилена и правильно их хранить.
Вот какие фрукты следует хранить отдельно:
- яблоки,
- авокадо,
- Спелые бананы (до того, как они созреют, можно завернуть их концы в пищевую пленку, что замедлит процесс созревания),
- манго,
- персики,
- груши.
Но есть фрукты и овощи, более устойчивые к этилену, здесь стоит упомянуть:
- перец,
- ягоды ( клубника , черника, ежевика, малина и др.),
- цитрусовые, такие как лимоны и лаймы,
- капуста,
- ананасы.
Кстати, можно использовать знание о выделении этилена себе на пользу, например, положив рядом с яблоками авокадо, чтобы намеренно ускорить время его созревания