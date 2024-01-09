Почему зимой на машине появились "точки" и пятна? Ваш способ размораживания машины может привести к ещё худшим последствиям

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Опубликовано: 09.01.2024 09:55 , Обновлено: 09.01.2024

Морозы в январе, наступившие по всей Беларуси, создали немало проблем для водителей. И если владельцам дизельных авто совсем не позавидуешь, могут просто не завестись, то и бензиновым не сладко. Замёрзшие стекла и желание побыстрее поехать могут привести к большим расходам уже весной. Что значат "точки" и пятна на лакокрасочном-покрытии? Присмотритесь к своим автомобилям.

Всяческие антиобледенители и размораживатели обрели большую популярность среди белорусов, не желающих пораньше с утра заводить машину и ждать, пока стекла оттаят. Да и вообще, мало кто хочет царапать стекла скребками, а такие спреи дают отличные результаты, действуют быстро и стоят дешево. Однако многие забывают, что плюсов у таких средств столько же, сколько и минусов, о которых мало говорят, но которые могут привести к большим расходам. Как на самом деле работает размораживатель?

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Популярная жидкость может нанести колоссальный ущерб, который истощит ваши финансы и повредит нервы. Многие могут в это не поверить, особенно если они уже много лет успешно используют антиобледенители, но факты не оставляют сомнений.

Виновником является их химический состав, поскольку антигололедные жидкости часто содержат спирт и аммиак, которые при использовании часто приводят к обесцвечиванию ЛКП, так как они повреждают лак на кузове - бесцветный слой краски. На нем часто остаются неприглядные точки, которые не хотят смываться. Если вы их увидите, то можете быть уверены, что виноват ваш любимый антиобледенитель. Дальше больше, если вы будете часто поливать то же место размораживателем, может начать сходить и краска. А значит весной не избежать дорогостоящего ремонта.

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Когда вы используете антиобледенители не задумываясь и просто распыляете их, вы не только делаете это неправильно, но и распределяете средство неравномерно. В результате чего может треснуть стекла, а средство может повредить резиновые элементы автомобиля, например, уплотнители. Их тогда придется заменять на новые, что влечет за собой дополнительные затраты. Использование размораживателя рядом с двигателем также опасно. Жидкость очень легко может проникнуть внутрь и повредить механические компоненты.

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Стоит помнить, что размораживатель окон – это химический продукт, не оказывающий положительного воздействия на окружающую среду. Он по-прежнему содержит много токсичных соединений. Старайтесь не вдыхать слишком много паров от распыляемого средств. А если у вас возникает соблазн использовать размораживатель непосредственно на кузове, лучше отказаться от этой идеи. Вещество может нанести необратимый ущерб ЛКП.

Так что же делать? Не пользоваться химией? На самом деле, такие жидкости стоит распылять строго на стекла и стараться избегать попадания на ЛКП и резиновые уплотнители. В конце концов, такие средства призваны не полностью удалить лёд с машины, а лишь помочь вам на первом этапе - убрать толстую корку замерзшей воды, что поможет печке машины растопить остатки льда. Поэтому не старайтесь поливать антиобледенителями весь кузов, просто нанесите средство только на лобовое стекло, не задевая уплотнитель и ЛКП.

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