Что делать, если ключ от машины остался внутри? Этот способ может помочь решить проблему

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Опубликовано: 02.05.2024 15:19 , Обновлено: 02.05.2024

Ситуация с закрытием двери автомобиля может случиться с каждым. Хотя в новых автомобилях и предусматривают систему обнаружения ключа внутри салона, стоит отметить, что это срабатывает не всегда. Если ключ остался в запертой машине, то проще всего открыть её запасным ключом. Но что, если у вас его нет или он слишком далеко? Эти советы и способы могут вам помочь.

Инциденты связанные с невозможностью попасть в автомобиль не так уж и редки. Условия из-за которых они возникают могут быть разными, как и способы решения этой проблемы. В зависимости от того, насколько ситуация экстренная вы можете прибегнуть к разным вариантам.

Услуги профессионального сервиса

Этот метод гарантирует открытие автомобиля без повреждений. Слесарные службы обычно располагают универсальными ключами и опытом, необходимым для того, чтобы замок или дверь автомобиля не пострадали. Такая услуга доступна практически в каждом городе и для белорусов обойдётся в сумму около 45 рублей.

Как открыть дверь в самостоятельно?

Есть несколько способов открыть автомобиль в экстренной ситуации даже без использования специализированных инструментов. Все, что вам нужно, это немного смекалки и несколько простых предметов, которые есть у каждого из нас дома или поблизости.

Вам необходимы:

пластиковый клин или надувная подушка (подушка для сна, либо нарукавник тонометра);

веревка;

проволока.

Что нужно делать?

Вставьте клин или надувную подушку в дверную щель, чтобы увеличить зазор вокруг уплотнителя.

Создайте зазор, достаточно большой, чтобы можно было пропустить провод или кабель. Согните один конец проволоки в крючок, а другой конец веревки завяжите самозатягивающимся узлом. Затем вставьте согнутый конец проволоки или узел веревки в отверстие. Попробуйте подцепить дверную ручку или кнопку открытия замка.

Если осторожно потянуть, дверь должна открыться. В некоторых моделях автомобилей можно попытаться открыть дверь, опустив стекло с помощью отвертки.

Помните, что, открывая автомобиль в экстренной ситуации, важно действовать аккуратно и осторожно. Не применяйте силу, чтобы не повредить дверь или замок. После получения ключей не забудьте постараться прижать ранее согнутую дверную коробку к кузову, поскольку впоследствии через образовавшуюся щель в салон автомобиля может начать просачиваться дождевая вода.

[info_b]Метод не работает в автомобилях с двойной системой запирания.[/info_b]

Единственный выход - разбить окно. Как это сделать безопасно?

Бывают экстренные ситуации, когда возможности и времени, чтобы воспользоваться услугами профессионалов для открытия запертых дверей, попросту нет. В случае если вы не обладаете достаточным навыком, либо не располагаете необходимым инструментом, либо замок заперт на двойное запирание, единственным решение остаётся вариант разбить окно.

Для того чтобы это произошло безопасно, необходимо соблюсти ряд условий. Не следует разбивать боковое стекло водителя. Это может привести к травмам во время движения. Разбивайте либо пассажирское, либо заднее стекло. По прибытии в пункт назначения желательно устроить комплексную уборку салона, чтобы осколки стекла не представляли угрозы для пассажиров.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждый водитель, безусловно, хочет, чтобы его автомобиль расходовал как можно меньше топлива. К сожалению, некоторые усилия сопряжены с риском, и те, кто борется за каждую каплю бензина или дизеля, напрашиваются на неприятности. Сэкономленные на топливе деньги им придется потратить на услуги механика.

Такой способ сэкономить топливо приведет к еще большим тратам. Как не убить двигатель?