«Смаката!» – Рецепт белорусского блюда набрал миллион в ТикТоке и вызвал жаркую дискуссию. И это не драники

🎥 Видео

Опубликовано: 05.02.2024 17:37 , Обновлено: 28.02.2024

Около миллиона просмотров и больше 20 тысяч лайков собрало видео приготовления по кулинарному рецепту, которое разместила автор под ником ksiysha_goncharova. Процесс, что называется, проще некуда – буквально несколько этапов. Но откликов на ролик длиной меньше минуты оставили чуть ли не тысячу. О чем поспорили?

Автор приготовила мачанку – «нашу, белорусскую». Порезала колбаски и грудинку, обжарила до золотистой корочки, посолила, добавила специи, потом в стакан воды – ложку муки и 200 граммов сметаны, перемешала, залила в сковороду и потомила до густоты. Всё.

Опубликовала и получила кучу откликов. Вот некоторые красноречивые комментарии.

Неизвестное блюдо

«Вот странно, вроде живём в одной стране, а многие никогда даже не пробовали…».

«50 лет живу в Беларуси, но первый раз про такое слышу. Всю жизнь – драники и блины со сметаной. А мачанка – первый раз вижу».

«Как сейчас помню, в детстве бабушка и мама жарили просто сало с луком на сковороде, и вот в этот жирок макали блины или даже картошку. А вот про такое первый раз слышу».

Известное блюдо

«В деревнях это самое ходовое блюдо было – мачанка с блинами в печке. Выросли на этом».

«У нас в Логойском районе это было обычное блюдо. Бабуля в печке готовила, правда, не с мукой, а с крахмалом».

«На беларускай мове – гэта «веращака». По-русски – да, мачанка. В столовых раньше такое блюдо было».

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Что изменить и добавить?

«Про лук женщина забыла, а он тут – главная специя».

Ответ автора: «У меня у домашних проблема с луком, поэтому в этом рецепте я лук не добавляла. А во втором варианте приготовления добавляю и сделаю видео на второй вариант».

«Моя бабушка готовила на чистой сметане, без муки и тем более воды».

«Обычно варится бульон с ребрами, затем колбаса пальцем пиханая, муку на сухой сковороде – до бежевого цвета, потом разводят бульоном, зажарку и – заправляют мукой».

«А попробуйте муку насыпать сразу в сковороду, обжарить и залить молоком – ореховый вкус! Я так делаю мачанку».

«Выросла в деревне, помню рецепт. Салко выжариваешь с мясом, лучок, в жир этот – сливки и макать потом толстые блины на простокваше».

«Мне 40 лет, лет с 12 сам готовлю мачанку, вкусно. А вприкуску ещё и капусту квашеную – вообще супер».

«Мачанка на жареных карасях очень вкусно тоже».

«Вместо сметаны и воды – молоко. Вкуснотище!!!».

«Я воду с молоком 50х50 смешиваю, остальное – так же, как вы! Объеденье!».

«И грибов боровиков туда!»

«А с водочкой её можно кушать???»

«Конечно, даже нужно!»

И – порция юмора

«Жена пойдёт с подругой встретиться, и я себе мачанку сделаю! А то она всё худеет и худеет! Похудеть не может! А я и так красавец! Мне можно».

«Не мачянка, а мачанка – не искожайте».

Ответочка: «Поправляете? Ну тогда – не искАжайте».

«Да ладно…»

«Не досмотрела это видео до конца, потеряла сознание… Вкуснотищаааа невозможная! Смаката! Пошла готовить…»

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