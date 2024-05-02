Минтранс Беларуси рассказал об ограничениях для грузовиков на дорогах. Кому и когда нельзя будет ездить?

Опубликовано: 02.05.2024 18:17 , Обновлено: 02.05.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси своим новым постановлением ввело временные ограничения нагрузок на оси машин при езде на автодорогах. Изменения коснутся передвижения в те дни летом и в конце мая, когда температура воздуха будет выше 25 °С.

В постановлении сказано, что “в период с 25 мая по 31 августа 2024 года на республиканских автомобильных дорогах (их участках) с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн”.

Это значит, что машинам, нагрузка на одиночную ось которых будет больше 6 тонн, в указанные дни при названных условиях нельзя будет ездить на автодорогах. Ось - это стержень, на концах которого крепятся колеса. Легковые автомобили весят от 1 до 1,5 тонны, седаны и внедорожники могут весить до 2 тонн, некоторые спортивные автомобили - 0,8 тонны (800 кг). Даже с учетом габаритного груза и людей вряд ли на одну ось легковушки будет нагрузка больше 6 тонн.

А вот грузовые автомобили весят больше, и нагрузка на их оси, соответственно, тоже будет больше. К примеру, нагрузка на переднюю ось грузовика “МАЗ-6312C9” - 7,5 тонны, на заднюю - 19.

В постановлении Минтранс также рассказал, на какие машины ограничения не будут распространяться. Это:

транспортные средства, которые перевозят пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи и другие грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов,

транспортные средства и самоходные машины, которые выезжают для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП,

транспортные средства, самоходные машины, которые перевозят сушенку торфяную (разновидность топлива) и брикеты топливные на основе торфа,

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Минтранс объявил о завершении «масштабного ямочного ремонта” дорог в Беларуси. По информации ведомства, всего с начала 2024 года на автомагистралях дорожники устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов, лидер - Гомельская область.

Минтранс объявил о завершении «масштабного» ремонта дорог в Беларуси