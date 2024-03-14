"Чья-то ипотека горит" — В российской Твери вспыхнула многоэтажка

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2024 15:32 , Обновлено: 14.03.2024

В Сети разлетелось видео из Твери, где на одной из многоэтажек вспыхнул утеплитель. Несмотря на то, что огонь моментально охватил здание, рабочие успели эвакуироваться.

По предварительным данным, пожар в недостроенной многоэтажке случился из-за возгорания строительной сетки. Точная причина будет названа после проведения пожарно-технической экспертизы, сообщило издание “Московский комсомолец”.

“Огнестойкий утеплитель? Не, не слышали”, — прокомментировал ЧП один из пользователей, а другой добавил, что это “чья-то ипотека горит”.