"Чья-то ипотека горит" — В российской Твери вспыхнула многоэтажка
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В Сети разлетелось видео из Твери, где на одной из многоэтажек вспыхнул утеплитель. Несмотря на то, что огонь моментально охватил здание, рабочие успели эвакуироваться.
По предварительным данным, пожар в недостроенной многоэтажке случился из-за возгорания строительной сетки. Точная причина будет названа после проведения пожарно-технической экспертизы, сообщило издание “Московский комсомолец”.
“Огнестойкий утеплитель? Не, не слышали”, — прокомментировал ЧП один из пользователей, а другой добавил, что это “чья-то ипотека горит”.
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