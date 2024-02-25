"Комариный торнадо" — Рой кровожадных насекомых атаковал столицу Аргентины

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Опубликовано: 25.02.2024 10:20 , Обновлено: 25.02.2024

Буэнос-Айрес наводнили полчища комаров — в Сети появились фото и видео. Это уже второй случай за последние два месяца, когда в аргентинской провинции наблюдается значительное увеличение численности этих насекомых.

Пользователи соцсетей назвали явление “комариным торнадо”.

Специалисты объяснили, что распространение Aedes albifasciatus - широко известного как паводковый комар - является следствием интенсивных летних дождей в Южном полушарии.

В связи с тревогой, вызванной этим вторым нашествием, эксперты сообщили, что этот вид не является переносчиком таких заболеваний, как лихорадка денге, хотя он был связан с лошадиным энцефалитом, который в основном поражает животных и уже вызвал вспышку заболевания в стране.

Объяснение, которое дали ученые этому феномену, простое: яйца, отложенные самкой Aedes albifasciatus во влажный субстрат, могут сохраняться в течение длительных периодов засухи и вылупляться, когда накапливается вода от осадков.

“Накопилось большое количество яиц. Когда начались непрерывные дожди […] эти яйца вылупились синхронно, личинки развивались одновременно, и появилось огромное количество взрослых особей, причем все одновременно”, — объясняли биологи во время первого вторжения, которое произошло в январе.

[info_b]Aedes albifasciatus - это комар, который очень широко распространен в Аргентине, от юга, в провинции Огненная Земля, до севера страны. Подобные инвазии происходят в разных частях страны в разное время года. Это насекомое, крупное, с тонким телом и удлиненными ногами, вызывает, прежде всего, раздражение. Оно процветает в парках и скверах. Самки, которые кусают людей, могут быть очень агрессивными. Специалисты изучают связь этого вида с энцефалитом лошадей - заболеванием, которое в 2023 году вызвало вспышку среди лошадей в центре и на севере страны и стало причиной как минимум 12 случаев заражения людей, после более чем двух десятилетий отсутствия рекордов.[/info_b]