В Турции перенесли на месяц открытие сезона на популярном курорте. В чем дело?

Опубликовано: 02.05.2024 16:51 , Обновлено: 02.05.2024

В турецком Бодруме местные власти на месяц отложили начало курортного сезона. Всему виной снижение потока иностранных туристов, увеличение затрат на организацию отдыха и не только.

По информации турецкого портала Turizm News, муниципалитет города еще продолжает подготовку 83 пляжей, хоть многие отели Бодрума ее уже завершили. На пляжах выравнивают песок, ремонтируют душевые, умывальники и кабинки для переодевания, устанавливают зонтики. По данным издания, работы завершат к 1 июня. Обычно же сезон здесь открывают 1 мая.

Причин переноса несколько. Во-первых, как отметил Булент Кая, генеральный директор компании Azka Group, занимающейся отельным бизнесом, сократился поток иностранных туристов. “В прошлые сезоны количество туристов из зарубежных стран было большим в апреле, мае, сентябре и октябре”, - рассказал он.

Также проблема, по его словам, в погодных условиях в Бодруме сейчас и “финансовых возможностях”. “Цены выросли вдвое, но мы не знаем, сможем ли спасти сезон удвоением затрат. Затраты значительно выросли”, - поделился гендиректор Azka Group.

Он добавил, что курортный сезон в Бодруме “становится все короче и короче”, раньше он продолжался с апреля по октябрь. Прибытие туристов, по прогнозу Булент Кая, начнется в середине июня или раньше.

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