Картофельное молоко завоюет мир? Нашли рецепт будущего национального напитка белорусов

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Опубликовано: 29.05.2023 08:00 , Обновлено: 07.09.2023

Хотя на рынке нет недостатка в альтернативах коровьему молоку, все указывает на то, что последнее из них — картофельное молоко — станет кулинарным хитом в ближайшие годы. Во всяком случае, так считают британские эксперты.

Практически как и любое другое “молоко”, картофельное - полезно для здоровья, но при том и органично. Оно имеет самый низкий углеродный след среди всех видов растительного молока. Однако это не единственное преимущество этого напитка!

В 2022 году британская сеть супермаркетов Waitrose предсказала, что картофельное молоко станет самым большим трендом в ближайшие годы. Это не должно вызывать удивления, поскольку за последнее десятилетие огромную популярность приобрели такие альтернативные напитки, как:

молоко,

Миндальное молоко,

гороховое молоко,

овсяное молоко,

кокосовое молоко.

С начала 2022 года картофельное молоко можно приобрести в магазинах популярной британской сети. Напиток представляет собой смесь, состоящую из картофеля (6%), воды и рапсового масла, а также витаминов, ароматизаторов и добавок – белка, гороха и клетчатки цикория. На выбор предлагается три вида напитка: оригинальное, несладкое и молоко бариста.

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Картофельное молоко характеризуется очень низким содержанием сахара и жира. Оно не содержит аллергенов (за исключением тех страдальцев, у кого аллергия на картофель) и содержит кальций, витамин D, рибофлавин и витамин B12. Оно также малокалорийно — в картофельном молоке всего 39 калорий и 1,5 грамма жира в одной рекомендуемой к употреблению порции.

Рост потребления картофельного молока, считают эксперты, усилится по нескольким важным причинам. Британцы утверждают, что это самая устойчивая альтернатива молочным продуктам — углеродный след такого молока даже ниже, чем у миндального молока, ранее считавшегося самым экологичным. А ещё выращивание картофеля также в два раза дешевле и эффективнее, чем выращивание того же овса, популярной основы для заменителя коровьего молока.

Как приготовить картофельное молоко

В Беларуси такой напиток, почему-то не купить. Но это не беда. Картофельное молоко можно приготовить самостоятельно. По сути, все, что вам нужно сделать, это смешать картофель с водой и добавить ваши любимые добавки и приправы. Вот вам рецепт:

Ингредиенты:

1 большая картофелина,

1/4 стакана сырого бланшированного миндаля, замоченного на 1 час (по желанию),

2-4 столовые ложки меда,

1/2 чайной ложки чистого экстракта ванили (по желанию),

1/4 чайной ложки соли,

3-4 стакана воды, предпочтительно отфильтрованной.

Как приготовить:

Отварите очищенный картофель до мягкости, затем слейте воду и смешайте картошку с медом, солью и водой в блендере, взбивая до получения однородной массы.

Мы рекомендуем добавлять замоченный бланшированный миндаль для придания тонкого орехового вкуса, сливочности и добавления белка, но можно и без него.

Процедите молоко через марлю и попробуйте на вкус. Вы можете легко регулировать сладость, вкус и консистенцию в соответствии со своими предпочтениями (поэтому лучше заранее варить две картошки, на всякий случай).

[info_b]Картофельное молоко можно хранить в герметичной ёмкости в холодильнике до 3 дней. Перед использованием встряхните или перемешайте. Мы не рекомендуем замораживать картофельное молоко, так как это негативно скажется на консистенции.[/info_b]

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