Как продлить жизнь букета сирени? Попробуйте этот лайфхах с кипятком

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Опубликовано: 02.05.2024 17:24 , Обновлено: 02.05.2024

Весной многие собирают букет сирени, чтобы насладиться её неповторимым ароматом уже дома. К сожалению, радость длится недолго. Сирень плохо переносит пребывание в вазе и быстро увядает. Однако есть хитрость, которая значительно продлит свежий вид букета сирени.

Главная ошибка собирателей сирени заключается в том, что они не спешат позаботиться о местах среза на ветке сирени и поздно ставят её в воду. В этом случае цветок очень быстро увядает. Чтобы сирень оставалась свежей, ей нужна особая подготовка. Этот метод продления её долговечности знают немногие.

Что нужно делать?

Вернувшись домой, удалите лишние листья с ветвей чирени. Налейте в вазу воду, добавьте (если есть) кондиционер для срезанных цветов В отдельной кастрюле вскипятите воду. Укоротите концы веток используя секатор. Подготовленные веточки погрузите на несколько минут в горячую воду. Это позволит удалить воздух, препятствующий впитыванию воды. Через некоторое время выньте веточки и разрежьте секатором каждый конец вертикально на две части. Поместите цветы в питательную воду. Воду меняйте каждый день.

На что еще следует обратить внимание при выборе сирени?

Чтобы как можно дольше наслаждаться свежестью цветов сирени, рекомендуется собирать их в правильное время. Лучше всего обрезать веточки ранним утром или поздним вечером. Ветки сирени, которые собирают в полдень, когда солнце светит сильнее всего, быстро увядают. При резке обязательно используйте острые инструменты, такие как ножницы или секаторы, чтобы обеспечить чистый и точный срез.

При срезать нужно под углом. Это не только предотвратит раздавливание нежных тканей растения, но и увеличивает площадь поверхности, через которую ветки могут впитывать воду, что крайне важно для сохранения их свежести в течение более длительного времени. Несколько раз в день опрыскивайте ветки сирени водой из распылителя.

Ранее Telegraf. news писал о том, что в Беларуси начался сезон цветения сирени. Если на юге страны эти кустарники уже вовсю радуют белорусов своим неповторимым ароматом, то в центральной части страны сирень только начала зацветать. Самое время вспомнить о штрафах, которые можно “заработать”, поддавшись на искушение и наломав себе веточек сирени под окном.

В Минске зацвела сирень. Какой штраф грозит белорусам за сорванный в городе букет?