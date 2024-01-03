Что делать, если примерз лючок топливного бака? Этот простой трюк может спасти водителей на заправке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.01.2024 10:41 , Обновлено: 03.01.2024

Зима и сильные морозы могут не только обездвижить автомобиль, но и затруднить доступ к нему и выполнение элементарных задач. При температуре -15 градусов и ниже, которую пообещали белорусам в начале января, замерзают уплотнители, двери, крышка багажника и даже тормоза. На заправке водителей может поджидать еще один сюрприз в виде замерзшей крышки топливного бака. Что делать в такой ситуации?

Проверьте, прежде чем ехать на заправку

Прежде всего, если вы знаете, что время заправки приближается, и планируете заехать на АЗС, стоит проверить, можете ли вы открыть лючок бензобака, еще находясь дома. Если окажется, что она замерзла и доступ к топливному баку невозможен, есть как минимум несколько различных способов устранить проблему в домашних условиях. Если же вы не проверили, и ситуация произошла на станции, варианты ограничены.

Если лючок дома откроется, то ситуация не изменится и через десяток-другой минут на заправочной станции.

Простой способ открыть крышку топливного бака

Если вы обнаружили, что лючок замерз, можно воспользоваться несколькими простыми методами. Во-первых, должна помочь физическая сила, отметили эксперты Motoryzacja.interia. Однако, не стоит каким-либо образом поддевать створку, сгибать ее или пытаться открыть силой, если на крышке есть выемка или углубление для ее открытия.

Большинство лючков на современных автомобилях открываются при нажатии в определенной точке. Если он замерз, можно попробовать аккуратно надавить на него в нескольких местах - в основном по краям - осторожно, чтобы не сделать вмятину. Прижимая лючок к прокладке или бамперу, можно разбить лед, удерживающий ее на месте, и открыть его. Чаще всего этого бывает достаточно, чтобы освободить замок и заслонку “подо льдом”.

Некоторым удается поддеть и открыть лючок с помощью карточки.

Также часто в автомобилях есть кнопка, которая позволяет открыть лючок бака автоматически. Однако он может помочь не всегда.

Эти методы могут спасти вас в основном на заправочной станции, когда нет другого способа избавиться от льда, удерживающего лючок заливной горловины. Если же он не помогает, можно воспользоваться другими методами.

Домашние средства для размораживания заслонки

Если вы заметили у себя дома проблему с открытием заслонки, можно использовать все, что найдется дома. Фен может помочь разморозить лючок. Однако стоит помнить, что прибор должен быть минимальной мощности и равномерно нагревать край откидной крышки. Слишком высокая температура - а важно помнить, что фены могут нагреваться очень сильно - может повредить лакокрасочное покрытие. Более низкая температура гораздо безопаснее, хотя размораживание займет немного больше времени.

Альтернативой фену может стать кувшин с теплой водой, которую нужно вылить на область вокруг лючка и подождать, пока теплая вода растопит лед. Это не должен быть кипяток, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и уплотнители, но воды температурой в несколько десятков градусов должно быть достаточно, чтобы лед растаял и через некоторое время откидной клапан открылся.

[info_b]Важно: После открытия заслонки следует протереть бумажным полотенцем или впитывающей тканью края заслонки и углубление топливного бака. Если этого не сделать, теплая вода остынет и замерзнет, снова закрыв доступ к топливному баку.[/info_b]

Это домашний способ, но на заправке вы тоже можем им воспользоваться. Просто попросите у работника кружку и воспользуйтесь горячей водой в туалете, которые встречаются на большинстве АЗС.

Помогите себе химическими средствами

Специальные химические средства для размораживания окон, дверей, замков и уплотнителей также могут стать решением проблемы. Неплохо иметь такой баллончик в машине или гараже (а лучше и там, и там) и использовать его на замерзшем лючке, распыляя в щель между лючком и полостью кузова. Перед этим убедитесь, что средство не является агрессивным для лакокрасочного покрытия. Подобные средства обычно предназначены для замков или уплотнителей, а также для лобовых стекол, которые более устойчивы к химическим веществам, чем нежное лакокрасочное покрытие.

Согласно некоторым советам, может помочь и зимняя жидкость для омывателя ветрового стекла, которая также способна растопить лед, но этот метод не слишком эффективен, если только жидкость не теплая - в этом случае она будет работать так же, как вода.

Как не допустить замерзания лючка?

После того как вы добрались до топливного бака, стоит позаботиться о том, чтобы лючок не замерз снова. Многие водители наносят WD-40 на уязвимые места. Хотя теоретически WD-40 - это водовытесняющее средство на основе производных нефти, и оно не должно вредить лакокрасочному покрытию автомобиля, некоторые механики и специалисты советуют воздержаться от такого решения, поскольку WD-40 может быть вреден для прокладок, резиновых бамперов и других резиновых и пластиковых деталей, присутствующих в топливном баке.

Конечно, лучше защитить заливную горловину препаратом на силиконовой основе, который нейтрален к лакокрасочному покрытию и пластику. То же самое касается и дверных уплотнителей. Не помешает также смазать замок. После этого не забудьте вытереть излишки смазки или силикона вокруг наполнителя. С этого момента наполнитель не должен замерзать.

Ранее Телеграф писал, что делать, если «незамерзайка» все-таки замерзла. Это может случиться даже с водителями, покупающими качественную стеклоомывающую жидкость.

Что делать, если «незамерзайка» все-таки замерзла? Эксперты назвали 4 способа разморозить лед