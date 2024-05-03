Как защитить кур от птичьего гриппа на вашем участке? Эти советы помогут избежать эпидемий

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Опубликовано: 03.05.2024 08:56 , Обновлено: 03.05.2024

Вспышки птичьего гриппа и болезни Ньюкасла у птиц часто уносят целые подворья пернатых. Вылечить заболевшую птицу непросто, а иногда попросту невозможно. Для того, чтобы сохранить здоровье домашних кур, уток и гусей следует заранее позаботиться о профилактике таких заболеваний. Эти советы помогут избежать эпидемий и сберегут здоровье птиц.

Если вы держите на своем участке кур или других птиц, следует позаботиться о мерах предосторожности во избежание их заражения птичьим гриппом. Вот несколько советов, которые сохранят здоровье ваших пернатых питомцев и предотвратят возникновение эпидемий.

Что такое птичий грипп?

Птичий грипп, представляет собой заразную инфекцию, которая распространяется среди диких птиц по всему миру и может заразить домашнюю птицу и другие виды животных. Вирус обычно не передается людям, но есть сведения и о спорадических инфекциях. Существует несколько штаммов, принадлежащих к вирусам гриппа А-типа.

У птиц птичий грипп очень заразен, а степень тяжести случаев может варьироваться от легкой до летальной. Зараженные птицы распространяют вирусы со слюной, выделениями из носа и фекалиями. Всё это становится источником для заражения вирусом и других птиц на подворье.

Как защитить куриц на приусадебном участке от птичьего гриппа?

Самый большой риск для кур, уток, гусей и индюков на приусадебных участках – это контакт с дикими птицами. Куры могут заразиться вирусом птичьего гриппа при прямом контакте, например, с инфицированными водоплавающими птицами либо контактируя с зараженными поверхностями.

Некоторые птицы, такие как утки, могут переносить вирус, не проявляя симптомов, а это означает, что важно обеспечить безопасность вашей домашней стаи, даже если вам кажется, что вокруг вашего участка нет больных диких птиц.

Если вы держите на своем участке кур или других птиц, то стоит соблюсти следующие основные меры предосторожности:

обеспечьте достаточные вольеры и безопасность, чтобы ваши домашние птицы не вступали в контакт с дикими птицами и другими животными;

избегайте незащищенного контакта с домашними птицами, которые выглядят больными либо умерли;

Не прикасайтесь к поверхностям, которые могут быть загрязнены слюной, слизью или фекалиями диких или домашних птиц, которые могут быть больны.

Если вам кажется, что одна из птиц на вашем подворье может быть больна, то необходимо предпринять дополнительные меры. Для начала обратите внимание на характер заболевания птицы. Вас должны насторожить следующие симптомы:

отсутствие энергии и аппетита;

снижение яйценоскости или яйца с мягкой скорлупой или деформированной формой;

отек головы, гребня, век, сережек и суставов;

фиолетовое изменение цвета сережек, гребня и ног;

выделения из носа, кашель и чихание;

диарея;

внезапная смерть без клинических признаков.

Что делать при подозрение на вирус?

Если у члена вашей птицы наблюдаются эти симптомы или вы обнаружили на своем участке мертвых или больных диких птиц, необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы остановить распространение.

Не прикасайтесь к больным или мертвым птицам, их фекалиям или подстилке, а также к любым поверхностям или источникам воды (например, прудам, поилкам, ведрам, кастрюлям, корытам), которые могут быть загрязнены их слюной, фекалиями или любыми другими жидкостями организма без средств индивидуальной защиты (СИЗ); Надевайте СИЗ , когда находитесь рядом с больными или мертвыми птицами. (Плотно прилегающие защитные очки, одноразовые перчатки, резиновые сапоги или бахилы, респиратор N95, если таковой имеется, или, если он отсутствует, хорошо подогнанная маска для лица, одноразовые и водостойкие комбинезоны, одноразовый головной убор или просто головной убор). Удалите или отделите птиц от их нынешнего содержания и проведите надлежащую очистку и стерилизацию. Отделяйте больных птиц от здоровых. Не смешивайте птиц из потенциально зараженной стаи с птицами, не подвергавшимися воздействию вируса. По возможности во время уборки и дезинфекции загрязненного помещения избегайте поднятия пыли и птичьего помета. Не прикасайтесь к глазам, рту или носу и не ешьте, находясь рядом или при контакте с зараженной птицей, а также при ношении СИЗ. Снимайте СИЗ сразу после выхода из зоны поражения и перед возвращением домой. После использования очистите или выбросьте все средства индивидуальной защиты, которые использовались в курятнике. После этого примите душ и постирайте одежду, которую вы носили под ней. Всегда мойте руки с мылом после контакта с птицами, независимо от состояния их здоровья. Меняйте всю одежду и оборудование после контакта с дикими или больными птицами, прежде чем контактировать со здоровой домашней птицей и другими домашними птицами.

При подозрении на эпидемию немедленно информируйте ветеринарную службу района о вспышке болезни. Следуйте рекомендациям по лечению, которые дадут специалисты.

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