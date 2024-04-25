Из-за чего куры могут краснеть? Французские учёные опубликовали результаты исследования

Опубликовано: 25.04.2024 10:36 , Обновлено: 25.04.2024

Учёные выяснили, что куры могут краснеть, когда расстраиваются или испытывают другие эмоции. Исследование показало: кожа вокруг их мордочек, включая гребень и щетину, особенно чувствительна. Эти области сохраняют более светлый оттенок красного, когда цыплята расслаблены и довольны.

Учёные из Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции выяснили, как румянец курицы выдаёт её эмоции. Так, для обеспечения точности они использовали передовые технологии и специальное программное обеспечение. Это позволило точно измерить и проанализировать едва заметные покраснения на мордочках, сообщило научное издание Earth.com.

Во время исследования кур подвергали различным раздражителям, после чего фиксировали изменения окраски. Когда птицам давали аппетитный корм, они “слегка краснели”. Однако тёмно-красными куры становились во время негативных переживаний, например, когда их ловили. Это продемонстрировало чёткую связь между эмоциональным состоянием и степенью покраснения.

Любопытно, что исследование также пролило свет на то, как птицы воспринимают людей. Куры, которые со временем привыкали к дружелюбному учёному, показывали сниженную реакцию на стресс. Это было заметно по их более спокойному поведению и менее выраженному покраснению в присутствии чужака.

Кроме того, на эмоциональное состояние могут указывать и перья на голове. Например, в моменты волнения птица способна быстро поднимать и опускать их. А вот о страхе или стрессе говорят примятые или взъерошенные перья. Учёные отметили, что для расшифровки “куриного” языка необходимо дальнейшее наблюдение и анализ.

Французские исследователи считают, что способность интерпретировать эмоции птиц даст бесценную информацию фермерам, зоотехникам и ветеринарам. Используя эти знания, специалисты могут адаптировать среду обитания и методы ухода, которые будут способствовать “положительному эмоциональному состоянию цыплят”.

Ранее Telegraf.news писал, что кошки, как загадочные и интригующие существа, могут вызывать у нас интерес и удивление своим поведением. Одним из наиболее распространенных явлений, которые могут путать и заставлять задуматься, является пристальный взгляд кошек на людей. Почему они делают это? Что они хотят этим сказать? Давайте разберемся.

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