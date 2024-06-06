"Ждут, пока начнётся эпидемия" — ВОЗ зафиксировала первый случай заражения человека птичьим гриппом. Мужчина скончался

Опубликовано: 06.06.2024 14:50 , Обновлено: 06.06.2024

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что в Мексике зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2). В итоге 59-летний мужчина скончался. В пресс-службе ВОЗ заявили, что это может иметь "серьёзные последствия для общественного здравоохранения".

В конце мая Всемирная организация здравоохранения узнала о заражении птичьим гриппом 59-летнего мексиканца. У пациента развилась лихорадка, одышка, диарея и тошнота. Через неделю мужчина обратился в больницу, его госпитализировали, однако в тот же день он скончался. Впоследствии в Национальном центре гриппа Мексики по результатам исследований подтвердили, что погибший был инфицирован подтипом гриппа A (H5N2).

В пресс-службе ВОЗ рассказали, что больной проживал в штате Мичоакан. В марте 2024 года на домашней птицеферме в этом регионе произошла вспышка гриппа A (H5N2), однако точный источник заражения неизвестен. В свою очередь родственники сообщили, что мужчина уже был прикован к постели в течение трёх недель по другим причинам. Судя по всему, вирус лишь усугубил положение дел.

Говоря о производстве вакцин, эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди заявил, что, те, которые сейчас делают по традиционной технологии против гриппа, дают защиту только против специфического варианта.

”…Поэтому пока нет эпидемии, вакцины не делают, а ждут, пока она начнётся, что, конечно, плохо. Хотелось бы заранее, но это невозможно, потому что циркулирует большое количество вариантов гриппа, и неизвестно, какой из них станет максимально распространённым”, — отметил Ричард Пибоди.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус предупреждал, что странам следует усилить наблюдение за штаммом птичьего гриппа A (H5N1). Однако вместе с тем он подчеркнул, что на данный момент признаков широкого распространения вируса нет.

[info_b]Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая характеризуется поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой смертностью. По совокупности показателей заболевание относят к особо опасным. Переносчиками вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к этому типу вируса.[/info_b]

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