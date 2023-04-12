В Китае умер первый человек от вируса H3N8. ВОЗ прогнозирует новую пандемию?

Опубликовано: 12.04.2023 16:34 , Обновлено: 12.04.2023

В Китае умерла женщина, которая заразилась птичьим гриппом A(H3N8). Это первый зарегистрированный случай смерти человека от этого подтипа вируса, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

56-летняя женщина из китайской провинции Гуандун заболела 22 февраля 2023 года. Ее госпитализировали с тяжелой пневмонией 3 марта, а 16 марта она умерла.

Как сообщили в ВОЗ, женщина контактировала с живой домашней птицей до начала заболевания. Кроме того, вокруг ее дома находились дикие птицы.

Всего зарегистрировали три случая заражения гриппом H3N8, два из которых — в 2022 году. И все — в Китае. Вероятно, люди заразились в результате прямого или косвенного контакта с инфицированной домашней птицей.

Будет ли новая пандемия?

В ВОЗ отметили, что «поскольку вирусы птичьего гриппа продолжают выявляться в популяциях домашней птицы, в будущем ожидаются новые спорадические случаи заболевания людей».

При этом в организации подчеркнули, что вирусы птичьего гриппа A(H3N8) «не обладают способностью к устойчивой передаче среди людей», поэтому «вероятность передачи от человека к человеку низка».

В то же время, по словам специалистов, «разнообразие зоонозных вирусов гриппа, которые привели к заражению людей, вызывает тревогу и требует усиления эпиднадзора как за популяциями животных, так и за людьми, а также всестороннего изучения каждой зоонозной инфекции и планирования пандемий».

«Если заражение человека новым вирусом гриппа, обладающим пандемическим потенциалом, таким как птичий грипп, подтверждено или подозревается, даже до получения подтверждающих лабораторных результатов, необходимо немедленно начать отслеживание контактов», — заявили в ВОЗ.

Эксперты посоветовали людям:

поддерживать надлежащую гигиену рук;

часто мыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;

носить средства защиты органов дыхания в опасной среде;

избегать контактов с животными, которые больны или мертвы по неизвестным причинам;

сообщать о случаях заболевания властям.

В свою очередь путешественникам следует избегать: