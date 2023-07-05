Что убивает кошек? В Польше заговорили об эпидемии H5N1 среди людей. Что нужно знать белорусам?

📊 Анализ

Опубликовано: 05.07.2023 11:07 , Обновлено: 05.07.2023

Департамент здравоохранения Польши массово опрашивает владельцев умерших кошек и проверяет, не заражены ли они вирусом птичьего гриппа. А глава Национального ветеринарного института Польши уверяет, что источником кошачьих инфекций является не мясо птицы в магазинах. Почему же тогда в Польше умирают кошки и грозит ли эта напасть белорусам?

Уже много дней Польша живет этим вопросом. Во вторник польские СМИ опубликовали результаты анализов, которые показывают, что причиной смерти кошек могло стать мясо птицы, зараженное вирусом птичьего гриппа.

К настоящему времени были протестированы десятки образцов, вирус A/H5N1 был обнаружен в 16 из различных регионов Польши, но официальные данные, безусловно, не включают все случаи.

На прошлой неделе профессор Кшиштоф Пырч, вирусолог из Кракова, вместе с группой ученых сделал прорывное открытие. В образце мяса, съеденном мертвой кошкой из Хелмека (Малопольское воеводство), был обнаружен вирус H5N1. Он опасен и для людей.

Департамент здравоохранения Польши объявил о медицинском наблюдении за владельцами кошек, которые умерли от опасного вируса.

При этом в польском Минздраве подчеркнули, что «заражение человека происходит крайне редко и только в результате прямого и длительного контакта с больными птицами. Возможность заражения в основном касается людей, имеющих профессиональный контакт с домашней и дикой птицей». Там заверили, что случаев заражения человека вирусом гриппа типа A/H5N1 в Польше до сих пор не зарегистрировано.

“Риск передачи инфекции от больной кошки человеку ничтожен. С владельцами погибших кошек с подтвержденной инфекцией A/H5N1 профилактически контактируют сотрудники районных санитарно-эпидемиологических станций”, - успокоили в ведомстве.

Как уберечь кошек от болезней?

Так как заражение от курятины пока только теория, в Минздраве Польши дали рекомендации. Возможно, они будут полезны и белорусам:

Избегать прямого контакта с больной птицей, мертвой дикой птицей и предметами со следами птичьего помета, придя домой, сразу спрячьте обувь от кошки;

Чистите обувь каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, после пребывания на открытом воздухе, где она может быть загрязнена птичьим пометом, продезинфицируйте поверхность, на которой стояла обувь;

Соблюдать обычные правила гигиены, такие как мытье рук с мылом и теплой водой, особенно когда вы приходите домой, перед приготовлением еды, соблюдать санитарно-гигиенические условия при приготовлении еды для кошек;

Если у вашего питомца появились признаки болезни, немедленно обратитесь к ветеринару;

При появлении тревожных гриппоподобных симптомов у человека - следует обратиться к врачу.

Стоит ли волноваться из-за возможной эпидемии птичьего гриппа среди людей?

В последнее время пандемия птичьего гриппа поражает и птиц, как диких, так и домашних. За два года H5N1 унес бесчисленное количество жизней этих существ. Теперь выяснилось, что он не безопасен для домашних кошек. Люди будут следующими? Должны ли мы готовиться к новой пандемии?

В целом за последние 20 лет во всем мире было зарегистрировано менее 1000 случаев птичьего гриппа среди людей. Было подтверждено 876 случаев, из них 458 летальных исходов. В Европе же это были совершенно единичные случаи: в Великобритании и Испании. Больше всего заражений было в Египте, Индонезии и Вьетнаме.

“Как будет развиваться ситуация дальше, здесь, как всегда, нас больше всего волнует - как и в случае с ортомиксовирусами и вирусами гриппа в целом - вызывает так называемый феномен антигенного сдвига. О чем все это говорит? Все вирусы гриппа имеют сегментированный генетический материал, что облегчает его рекомбинацию. Когда вирус птичьего гриппа A/H5N1 встречается с вирусом гриппа человека A/H1N1 или A/H3N2, некоторые сегменты могут обмениваться, и может образовываться совершенно новая рекомбинация, которая может быть гораздо более заразной среди нашей человеческой популяции”, - пояснил в интервью для издания Medonet Томаш Дзецентковски, вирусолог и микробиолог.

“Но будьте уверены, вероятность такого явления колеблется между 0,7 и 1,4%. Он небольшой, но нужно также дать понять, что рано или поздно это произойдет. Где когда? Я не знаю. Но с этого момента у нас будут проблемы с новой пандемией”, - пообещал учёный.

Он однако напомнил, что новая эпидемия не будет такой страшной, как в случае с Covid-19. Учёные давно разработали препараты, которые действуют против вирусов гриппа, включая птичий грипп A/H5N1. Также есть вакцина, разработанная против птичьего варианта A/H5N1.