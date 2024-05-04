Эти ошибки при приготовлении мяса на гриле допускают многие. Что делать, чтобы шашлык не стал "ядовитым"?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.05.2024 11:49 , Обновлено: 04.05.2024

С приходом тепла люди всё чаще выбираются на прогулки и отдых на на природе. Частым ритуалом на выходных может стать приготовление мяса на гриле либо мангале. Ароматный шашлык, приготовленный на огне, - желанное угощение для многих белорусов. Несмотря на то что еда, приготовленная таким способом, не очень полезна, не все могут удержаться от соблазна её приготовить. Как бы то ни было, вы можете значительно снизить риски, если воспользуетесь рядом правил.

При приготовлении шашлыка и иных мясных блюд на мангале либо гриле чаще всего люди предварительно их маринуют, после чего просто выкладывают мясо на решётку и готовят. Маринад и жир, выделяющийся во время жарки, при этом капает на угли. Большинству кажется, что этот способ прост и относительно безопасен, но на самом деле за этим процессом нужно тщательно следить. Каких ошибок при приготовлении блюд на углях стоит избегать?

Дело в том, что жир, капающий на угли, создает очень опасную комбинацию химических соединений, аналогичную той, что исходит от смога. Бензоапирен и бензопирен, которые содержатся в дыме, оседают на ничем не покрытых пищевых продуктах.

При приготовлении мяса таким способом в него попадают полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).

Они создаются в результате горения продуктов не только древесины или угля, но и, например, асфальта. Эти канцерогены повреждают цепочку ДНК, что впоследствии может привести к развитию онкологии. Эти же углеводороды присутствуют и в табачном дыме. Наибольшая концентрация этих веществ образуется в подгоревших продуктах (например, в подгоревшем хлебе, шашлыке или овощах).

Конечно, организм с этим справляется и теоретически должен вывести вредные соединения. Однако всегда существует риск, что часть токсинов останется и перерастет в серьезное заболевание, особенно если такую еду употреблять часто.

Как приготовить «кровянку» на гриле? Попробуйте этот нехитрый рецепт, и её разберут быстрее, чем шашлык

Чего категорически следует избегать при жарке на гриле?

Избегайте употребления пригоревшей еды. Всё что имеет черный налет – хлеб, мясо и овощи — канцерогенно.

Всё что имеет черный налет – хлеб, мясо и овощи — канцерогенно. Не используйте слишком жирные мясные продукты. Помимо того, что они сами по себе вредны, жир, выделяющийся из них во время приготовления на гриле, вызывает образование вредного дыма. Слишком много жирной пищи также может вызвать расстройство желудка.

Помимо того, что они сами по себе вредны, жир, выделяющийся из них во время приготовления на гриле, вызывает образование вредного дыма. Слишком много жирной пищи также может вызвать расстройство желудка. Не покупайте готовые продукты для барбекю . Соблазн сэкономить время и купить шашлык в супермаркете не лучшая затея. Часто это некачественное и уже замаринованное мясо. Как правило, добавки, входящие в такие маринады, наполнены консервантами и вредными веществами. Гораздо полезнее и безопаснее приготовить шашлык самостоятельно и проследить за его качеством. Лучшим вариантом для барбекю станут нежирное мясо птицы, приправленное чесноком, оливковым маслом и зеленью.

Как правильно выбрать гриль и топливо для приготовления блюд на огне?

Если вы хотите приготовить шашлык на мангале, то выбирайте кусковой уголь. При покупке пощупайте пакет и проследите за тем, что бы в нем были кусочки угля, а не пыль. Считается, что готовый уголь относительно безопасен, т.к. эта древесина сгорела до состояния чистого углерода в бедной кислородом среде и при очень высоких температурах.

Можно использовать и дрова, но следует их правильно выбрать и дождаться полного сгорания. Подойдут поленья из фруктовых деревьев (груша, яблоня, черешня, вишня, слива, абрикос). Так же можно использовать лиственные породы деревьев (липа, береза, дуб). Нельзя готовить на дровах из хвойных пород. Они содержат смолу, которая будет выделять копоть при горении. Всё это просто испортит вашу еду, не говоря уже о вреде.

Для приготовления мяса на угольных и керамических барбекю можно использовать брикеты. Они дымят меньше, чем угли и дольше сохраняют жар.

Чтобы минимизировать риски при использовании классического гриля, стоит дождаться, пока он хорошо разгорится, угли покроются толстым слоем золы и дым будет минимальным. Также рекомендуется использовать специальные противни для гриля, чтобы ограничить проникновение дыма в пищу.

Лучшим и более здоровым вариантом будет газовый или электрический гриль . Недостатком первых является длительное время запекания блюд, которые могут оказаться сухими и не такими питательными. Теоретически электрический гриль — самый здоровый вариант, но нужно помнить, что на нем также нельзя допустить подгорания пищи — все, что во время приготовления на гриле покрывается черным налетом, очень вредно.

Ранее Telegraf.news писал о 5 рецептах маринада, для шашлыков, которые вы можете приготовить самостоятельно.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыка? Эти 5 рецептов удивят своей простотой