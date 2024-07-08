В каком маринаде нельзя готовить шашлык? От этого популярного ингредиента лучше отказаться навсегда

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.07.2024 19:21 , Обновлено: 08.07.2024

В то время, как одни белорусы работают, несмотря на жару, другие ушли в отпуск. И далеко не все уехали на пляжи Турции. Кто-то предпочитает или может отдыхать только на родине. И в таком случае верным спутником отпускника, конечно же, становится шашлык. Вариантов маринада для этого блюда множество. Но есть два популярных ингредиента, которых лучше при подготовке мяса или полностью избегать, или серьезно ограничить.

Одни белорусы предпочитают мариновать шашлык самостоятельно, другие покупают готовый. Но и в том, и другом случае стоит внимательнее отнестись к выбору ингредиентов.

Литовский диетолог Живиле Думбрайте-Варкалиене утверждает, что маринады на основе майонеза являются самыми вредными.

Как сделать шашлык из бананов? Главное, не снимайте кожуру

«Майонез — это жир, который при приготовлении мяса сгорает быстрее, чем само мясо. И таким образом будут образовываться ядовитые вещества, например, акролеин. Также не желательно при приготовлении маринадов использовать много соли. Особенно летом люди любят больше солить мясо, но соль не только делает мясо более сухим и жестким, но и в долгосрочной перспективе может вызвать проблемы со здоровьем, связанные с большим его количеством, такие как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное. ”, - рассказала эксперт.

[inf]Акролеин (лат. acris — острый, едкий + oleum — масло) (пропеналь) — альдегид акриловой кислоты. Он оказывает раздражающее действие на печень и желчевыводящие пути. Исследования ранее показали, что акролеин может оказывать токсическое воздействие на клетки, вызывая окислительный стресс и воспалительные реакции. [/inf]

Тем не менее, мариновать мясо перед приготовлением на мангале можно. Просто надо отдавать предпочтение более здоровым альтернативам в маринаде.

Ранее тему маринования мяса подняла польский эксперт по здоровому питанию Катажина Босацкая в своем Instagram. Она дала совет о том, как получить удовольствие. «Недавно я прочитала в интернете новость о том, что мясо перед приготовлением на гриле лучше не мариновать, потому что это вредно. Это НЕПРАВДА — все совсем наоборот», — написала она в соцсети.

Ведь маринад помогает обезопасить мясо, предотвращает появление в нем бактерий и опасных организмов. И вот тут стоит отдать предпочтение тем, что вы готовите сами. Так как готовые маринады или даже шашлыки в магазинах часто содержат много соли, искусственных красителей, усилителей вкуса и других вредных добавок. Всегда читайте состав продукта, а не ведитесь на низкую цену и красивую упаковку.

[inf]

Вот например, состав замаринованной свинины в майонезе для шашлыка в одной из популярных торговых сетей в Беларуси. И производитель тут не так важен, у других состав такой же “пестрый”. Посмотрите, сколько там необязательных для мяса на гриле ингредиентов:

Свинина, вода питьевая, соль поваренная пищевая йодированная, комплексные пищевые добавки «Иньекта 90 Рига» (глюкозный сироп, растительная клетчатка, стабилизаторы Е450, Е462, Е339, регулятор кислотности Е451, загустители Е407а, Е415, Е425, свиной белок, усилитель вкуса и аромата Е621, Е635, антиокислитель Е316, вкусоароматический препарат копченое мясо, ароматизатор дыма, краситель Е120, экстракты специй (чеснок), «бакцицид» (консервант Е262, регулятор кислотности Е341, Е330, Е301.[/inf]

Белорусам на самом деле нельзя есть маринованный шашлык? Вот о чем предупредили эксперты

А как долго нужно мариновать мясо?

Для каждого типа мяса есть свои временные рамки маринования. Так, курицу в маринаде достаточно выдержать 30 минут, свежую свинину, говядину и баранину нужно мариновать 1-2 часа. Если мясо немолодое либо дикого животного, то врремя маринования следует увеличить. Так, немолодую курятину следует выдержать в маринаде не менее 2 часов, свинину — 4 часа, говядину, баранину и дичь — от 6 часов.

Подробнее об особенностях маринования мяса, а ещё 5 рецептов читайте по ссылке ниже.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыка? Эти 5 рецептов удивят своей простотой

Впрочем, если вы не любитель мяса, или его разобрали в магазинах (да бывает в летнее время и такое) - не беда. Мы подобрали для вас 5 вкусных и несложных в приготовлении блюд, которые заменят (или дополнят) традиционный мясной шашлык.

Что приготовить вместо шашлыка, если в магазине разобрали всё мясо? Вот 5 идей для мангала