Белорусам на самом деле нельзя есть маринованный шашлык? Вот о чем предупредили эксперты

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.07.2023 13:10 , Обновлено: 07.09.2023

Маринад улучшает вкус мяса и положительно влияет на его текстуру. Приготовленный таким образом шашлык также становится более нежным и хрустящим. Однако в Сети появилась информация, что маринованный шашлык опасен для здоровья. Эксперты объяснили, так ли это и рассказали, какое мясо точно не стоит готовить на мангале или гриле.

Тему маринования мяса подняла польский эксперт по здоровому питанию Катажина Босацкая в своем Instagram. Она дала совет о том, как получить удовольствие, не ставя под угрозу свое здоровье.

Что нужно помнить, чтобы приготовление на гриле было не только вкусным, но и безопасным?

«Недавно я прочитала в интернете новость о том, что мясо перед приготовлением на гриле лучше не мариновать, потому что это вредно. Это НЕПРАВДА — все совсем наоборот», — написала она в соцсети.

По словам Босацкой, именно маринад, помимо всего прочего, защищает мясо от подгорания.

Она подчеркнула, что если вы готовите мясо на углях, мариновать его «необходимо».

Когда нельзя готовить маринованный шашлык?

Однако специалисты подчеркивают, что маринад маринаду рознь. По их заверениям, лучший маринад тот, который вы готовите сами в домашних условиях.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыков? Эти ингредиенты сделают мясо мягким, сочным и уникальным

«Готовые маринады часто содержат много соли, искусственных красителей, усилителей вкуса и других вредных добавок. Всегда читайте состав продукта, а не ведитесь на низкую цену и красивую упаковку», — пишет Onet.

Вдобавок ко всему, эксперты предупредили, что готовить на гриле вяленое мясо категорически нельзя. Все потому, что после такой термической обработки оно может стать канцерогенным.

Что приготовить вместо шашлыка, если в магазине разобрали всё мясо? Вот 5 идей для мангала

Сезон дачных шашлыков и загородных пикников с мангалом белорусы открыли уже давно, поэтому некоторым мясо уже могло в буквальном смысле приесться. Если вам надоели и свинина, и курица, и домашние колбаски на гриле, стоит поэкспериментировать и попробовать что-то новое. Подобрали для вас 5 вкусных и несложных в приготовлении блюд, которые заменят (или дополнят) традиционный мясной шашлык.

Что приготовить вместо шашлыка, если в магазине разобрали всё мясо? Вот 5 идей для мангала