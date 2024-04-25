Как приготовить идеальный маринад для шашлыка? Эти 5 рецептов удивят своей простотой

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Опубликовано: 25.04.2024 19:17 , Обновлено: 25.04.2024

Уже совсем скоро вернётся долгожданное весеннее тепло, а это значит, что пора доставать шампуры и мангал уже не за горами. Telegraf.news собрал для вас пять рецептов маринада для шашлыков для того, чтобы сделать выходные вкусными и запоминающимися.

Несколько полезных советов по приготовлению шашлыка

Для каждого типа мяса есть свои временные рамки маринования. Так, курицу в маринаде достаточно выдержать 30 минут, свежую свинину, говядину и баранину нужно мариновать 1-2 часа. Если мясо немолодое либо дикого животного, то врремя маринования следует увеличить. Так, немолодую курятину следует выдержать в маринаде не менее 2 часов, свинину — 4 часа, говядину, баранину и дичь — 6 часов.

Если вы хотите, чтобы мясо было максимально сочным и ароматным, то его вполне можно оставить мариноваться на сутки или даже двое.

Мясо можно мариновать при комнатной температуре, но о если вы планируете мариновать больше двух часов, то лучше убрать его в холодильник.

1. Луковый маринад для шашлыка

Что понадобится:

1,5 кг. свинины;

500 г. репчатого лука;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Порежьте и перемелите лук в блендере. Посолите и поперчите мясо, после чего заправьте его луковым пюре и перемешайте. Выдержите в маринаде около двух часов и можете жарить. Чтобы во время жарки лук не пригорал, перед приготовлением кусочки мяса можно промокнуть бумажным полотенцем. Готовьте на мангале примерно 25 минут, часто переворачивая. Лук обладает отличными антибактериальными свойствами и придаст мясу приятный аромат и мягкость.

2. Томатный маринад для шашлыка

Что понадобится:

1,5 кг. свинины;

3–4 головки лука;

соль —по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

томатный сок.

Приготовление:

Свинину нарежьте порционными кусочками, лук — колечками. Сложите содержимое в миску, посолите, поперчите и перемешайте. Залейте мясо томатным соком, перемешайте и поставьте мариноваться в холодильник на 4–5 часов или больше. Во маринования следует несколько раз достать мясо и перемешать. Мясо готово к жарке.

3. Маринад из белого вина

Что понадобится:

5–6 лимонов;

4-5 зубчиков чеснока;

250–300 мл белого сухого вина;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кольцами лук, четвертинками лимон и покрошите чеснок. Выложите в миску слоями лук, чеснок, лимон и мясо. Повторите слои. Сверху должен оказаться лук. Залейте содержимое белым вином. Поставьте мариноваться мясо в холодильник под гнёт. Выдержите в маринаде 4-5 часов. Солить шашлык следует непосредственно перед жаркой.

4. Маринад с киви и луком

Что понадобится:

1 кг. мяса;

1 киви;

3 головки лука;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

масло растительное.

Приготовление:

Очищенный киви измельчите блендером либо вилкой. Нарезанный кольцами лук посолите и слегка разомните. Мясо поперчите и добавьте несколько столовых ложек растительного масла. Добавьте киви с луком и хорошо перемешайте. В этом маринаде важно не передержать мясо. Курицу следует выдержать 20 минут, свинину — 30 минут, баранину — 40–45 минут, говядину — около 1,5 часа. После маринования пожарьте мясо на мангале, часто переворачивая. Этот маринад хорошо размягчит жёсткое мясо, придав ему сочность и лёгкую кислинку.

5. Кефирный маринад для шашлыка

Что нужно:

1-1,5 кг. мяса

1,7 кг. репчатого лука;

½ столовой ложки хмели-сунели;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1,7 л. нежирного кефира.

Приготовление:

Лук мелко порежьте, положите в миску и помните для выделения сока. Добавьте соль и специи по вкусу. Добавьте мясо и хорошо перемешайте. Залейте содержимое кефиром, накройте крышкой и потрясите, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Выдержите около 2-3 часов и приступайте к жарке. Мясо, замаринованное по этому рецепту, получается очень нежным.

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