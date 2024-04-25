Как приготовить идеальный маринад для шашлыка? Эти 5 рецептов удивят своей простотой
Уже совсем скоро вернётся долгожданное весеннее тепло, а это значит, что пора доставать шампуры и мангал уже не за горами. Telegraf.news собрал для вас пять рецептов маринада для шашлыков для того, чтобы сделать выходные вкусными и запоминающимися.
Несколько полезных советов по приготовлению шашлыка
Для каждого типа мяса есть свои временные рамки маринования. Так, курицу в маринаде достаточно выдержать 30 минут, свежую свинину, говядину и баранину нужно мариновать 1-2 часа. Если мясо немолодое либо дикого животного, то врремя маринования следует увеличить. Так, немолодую курятину следует выдержать в маринаде не менее 2 часов, свинину — 4 часа, говядину, баранину и дичь — 6 часов.
Если вы хотите, чтобы мясо было максимально сочным и ароматным, то его вполне можно оставить мариноваться на сутки или даже двое.
Мясо можно мариновать при комнатной температуре, но о если вы планируете мариновать больше двух часов, то лучше убрать его в холодильник.
1. Луковый маринад для шашлыка
Что понадобится:
- 1,5 кг. свинины;
- 500 г. репчатого лука;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Порежьте и перемелите лук в блендере. Посолите и поперчите мясо, после чего заправьте его луковым пюре и перемешайте. Выдержите в маринаде около двух часов и можете жарить. Чтобы во время жарки лук не пригорал, перед приготовлением кусочки мяса можно промокнуть бумажным полотенцем. Готовьте на мангале примерно 25 минут, часто переворачивая. Лук обладает отличными антибактериальными свойствами и придаст мясу приятный аромат и мягкость.
2. Томатный маринад для шашлыка
Что понадобится:
- 1,5 кг. свинины;
- 3–4 головки лука;
- соль —по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- томатный сок.
Приготовление:
Свинину нарежьте порционными кусочками, лук — колечками. Сложите содержимое в миску, посолите, поперчите и перемешайте. Залейте мясо томатным соком, перемешайте и поставьте мариноваться в холодильник на 4–5 часов или больше. Во маринования следует несколько раз достать мясо и перемешать. Мясо готово к жарке.
3. Маринад из белого вина
Что понадобится:
- 5–6 лимонов;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 250–300 мл белого сухого вина;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте кольцами лук, четвертинками лимон и покрошите чеснок. Выложите в миску слоями лук, чеснок, лимон и мясо. Повторите слои. Сверху должен оказаться лук. Залейте содержимое белым вином. Поставьте мариноваться мясо в холодильник под гнёт. Выдержите в маринаде 4-5 часов. Солить шашлык следует непосредственно перед жаркой.
4. Маринад с киви и луком
Что понадобится:
- 1 кг. мяса;
- 1 киви;
- 3 головки лука;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- масло растительное.
Приготовление:
Очищенный киви измельчите блендером либо вилкой. Нарезанный кольцами лук посолите и слегка разомните. Мясо поперчите и добавьте несколько столовых ложек растительного масла. Добавьте киви с луком и хорошо перемешайте. В этом маринаде важно не передержать мясо. Курицу следует выдержать 20 минут, свинину — 30 минут, баранину — 40–45 минут, говядину — около 1,5 часа. После маринования пожарьте мясо на мангале, часто переворачивая. Этот маринад хорошо размягчит жёсткое мясо, придав ему сочность и лёгкую кислинку.
5. Кефирный маринад для шашлыка
Что нужно:
- 1-1,5 кг. мяса
- 1,7 кг. репчатого лука;
- ½ столовой ложки хмели-сунели;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1,7 л. нежирного кефира.
Приготовление:
Лук мелко порежьте, положите в миску и помните для выделения сока. Добавьте соль и специи по вкусу. Добавьте мясо и хорошо перемешайте. Залейте содержимое кефиром, накройте крышкой и потрясите, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Выдержите около 2-3 часов и приступайте к жарке. Мясо, замаринованное по этому рецепту, получается очень нежным.
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