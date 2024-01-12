Чем можно запивать таблетки? Эксперты рассказали, к каким лекарствам не подойдут кофе, чай и молоко

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Опубликовано: 12.01.2024 13:58 , Обновлено: 12.01.2024

Идея запить лекарство чаем, соком или молоком в некоторых случаях может навредить здоровью. Не все препараты вступают в конфликт с напитками, но запомнить весь перечень не получится. Рассказываем, чем правильно запивать таблетки и что будет, если запить их чаем, молоком или соком.

Можно ли запивать лекарства чем-то, кроме воды

В противопоказаниях большинства лекарственных средств употребление чая, сока, минеральной воды или молока не упоминается. Но вода считается лучшим спутником таблеток из-за её нейтрального состава. Другие напитки могут взаимодействовать с компонентами лекарственного средства, и это воздействие может быть негативным для организма.

В инструкции к лекарственному средству, как правило, пишут основные рекомендации по приёму, но не предупреждают, что не стоит сочетать его с соком, чаем или молоком. Обычно в напитке, которым человек запивает препарат, концентрация активных веществ низкая, поэтому сильного вреда эффективности препарата нет. Но если регулярно запивать лекарство напитком, который снижает его эффективность, можно нанести вред организму.

Молоко

По мнению учёных РМАНПО Минздрава РФ, входящие в состав молока ионы кальция и магния могут образовывать нерастворимые комплексы, которые не всасываются в ЖКТ, из-за чего снижаются их абсорбция. Это, в свою очередь, снижает всасываемость лекарственного препарата, запитого молоком.

Кофе и чай

Кофе и чай содержат множество активных компонентов, которые могут снижать эффективность лекарства либо усиливать его действие. В сочетании с кофеином противовоспалительные и обезболивающие препараты оказывают более сильное токсическое действие на печень, почки и сердце.

Сок

У соков сложных химический состав и любой из компонентов напитка может взаимодействовать с препаратом. Некоторые соки ускоряют всасываемость лекарств, а другие могут снижать их эффективность.

Какой водой запивать таблетки?

Чтобы избежать неэффективности лечения и появления побочных реакций, терапевт Ольга Шуликина порекомендовала запивать все лекарственные средства с чистой водой.

Конечно, водопроводную, бутилированную или отфильтрованную воду сложно назвать абсолютно чистой, так как в ней присутствуют примеси. Но их незначительное количество не влияет на лекарственный эффект.

Какие лекарства нельзя запивать чаем, кофе и молоком

Препараты для сердца и сосудов

Многие лекарственные средства, назначенные для сосудов и сердца, взаимодействуют с веществами, содержащимися в чае и кофе. Кроме того, у этих напитков есть свойство кратковременно повышать давление.

Препараты с железом

С добавками железа интересная ситуация — их нельзя запивать чаем и кофе, так как кофеин, содержащийся в этих напитках, снижает усвояемость микроэлемента. Но апельсиновый сок, наоборот, обладает свойством улучшать усвоение железа в организме. Эндокринолог Либеранская Н. С. отметила, что микроэлемент плохо усваивается не только с кофе и чаем, но и с молочными продуктами. А вот витамин С, В12 и фолиевая кислота, напротив, способствуют благоприятному усвоению железа. Поэтому кислые соки с высоким содержанием витамина C предпочтительнее воды при приёме препаратов с железом.

Антидепрессанты

Многие седативные препараты и лекарственные средства от депрессии вступают во взаимодействие с кофеином, содержащимся в кофе и чае. Поэтому эти напитки обладают свойством усиливать эффект от таких препаратов. Не стоит забывать и о том, что кофеин может провоцировать развитие тревожности и нервозности.

Средства для потенции

Кофе и чай не сочетаются с лекарствами для потенции. Так, кофеин может усиливать афродизиак, повышая кровеносное давление, и вызывать такие побочные эффекты, как учащённое сердцебиение и тревогу.

Препараты для лечения молочницы

Не сочетаются с молоком противогрибковые препараты, которые назначаются для лечения молочницы. Молоко понижает всасываемость лекарства и тем самым снижает эффективность лечения. Во время лечения молочницы рекомендуется временно исключить из рациона молочные продукты.

Вывод

В большинстве случаев, если однократно запить таблетки чаем, соком или молоком, это не нанесет вред организму. Но важно помнить, что все напитки могут взаимодействовать с таблетками и влиять на их эффективность. Поэтому запивать лекарственные препараты лучше обычной водой. Не стоит всухую глотать препараты, так как можно повредить слизистую пищевода.

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