Может вызвать кашель и одышку. Вот с какими лекарствами категорически нельзя совмещать клубнику

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Опубликовано: 16.06.2024 15:55 , Обновлено: 16.06.2024

Клубничный сезон в самом разгаре и многие, стремясь "отъесться" этой ягодой на год вперёд, готовы поглощать её вёдрами. Однако, врачи и нутрициологи призывают во всём соблюдать меру, ведь даже такая полезная ягода, которую нередко называют "витаминной бомбой" за её богатый химический состав, в чрезмерном количестве может пойти во вред. Впрочем, есть категории людей, которым врачи категорически запрещают употреблять клубнику даже в небольших количествах. Ведь оказалось, что эта ягода плохо сочетается с некоторыми лекарственными препаратами.

Клубника – одна из самых сочных и сладких ягод. Она известна как богатый источник витамина С, марганца, фолиевой кислоты и калия, а также природными антиоксидантами и прочими полезными растительными соединениями. Все они безусловно благотворно влияют в целом на здоровье человека.

[info_b]По большей части клубника состоит из воды, поэтому считается отличным вариантом для тех, кто соблюдает диету. В 100 г сырой клубники содержится всего 32 ккал, 4,9 г сахара, 2 г клетчатки и всего 0,3 г жира.[/info_b]

Впрочем, даже людям, не имеющим никаких противопоказаний к употреблению клубники, врачи не рекомендуют превышать адекватную суточную дозу этой ягоды - для взрослого человека это около 300-500 г клубники в день.

Кому противопоказана клубника?

Однако, есть категории людей которым врачи не рекомендуют есть даже такое умеренное количество этой ароматной ягоды. К ним относятся пациенты со следующими заболеваниями:

пищевая аллергия,

язвенная болезнь,

повышенная кислотность желудка,

желчекаменная болезнь.

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Кроме того, с осторожностью следует употреблять клубнику пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями, которые на постоянной основе принимают лекарственные препараты. Некоторые из них плохо способны взаимодействовать с химическими элементами в составе ягоды и провоцировать побочные эффекты лекарств, ослаблять или усиливать их действие.

С какими лекарствами лучше не сочетать клубнику?

Антигистаминные препараты . Это самые популярные лекарства от аллергии. Если вы их принимаете, очевидно, вы страдает от аллергических реакций на какое-то вещество, а поскольку клубника является очень сильным аллергеном, вам следует избегать этой ягоды любой ценой. Употребление клубники может вызвать крапивницу, рвоту, диарею, зуд кожи или воспаление.

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Салицилаты . Это препараты, в составе которых присутствует ацетилсалициловая кислота (аспирин, аспирин Кардио, тромбо АСС, анопирин и т.д.). Поскольку в клубнике содержатся природные салицилаты, в сочетании с синтетическими салицилатами из препаратов она может вызвать сухой кашель и одышку.

Бета-блокаторы . Бета-блокаторы повышают уровень калия в организме, а поскольку клубника сама по себе богата этим химическим элементом, в сочетании с лекарствами, повышающим калий, она может принести больше вреда, чем пользы и спровоцировать гиперкалиемию. Это состояние представляет серьёзную опасность для здоровья и его первыми симптомами являются мышечная боль и головокружение.

Антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента . Взаимодействуя с этими препаратами, клубника может усиливать их побочные эффекты.

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