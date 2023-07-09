Врачи рассказали, какие лекарства могут стать опасными в жару

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.07.2023 16:16 , Обновлено: 09.07.2023

Жара может негативно сказаться на здоровье людей, а в добавок и способствовать тому, что лекарства, призванные улучшать самочувствие человека, могут стать для него опасными.

В частности, речь идет про препараты, используемые для лечения повышенного давления, астмы, депрессии и аллергии, сообщил портал 24health.by.

При жаре таблетки, пилюли и капли могут стать источником дополнительного риска: высокая температура может сделать их опасными.

Например, диуретики, или мочегонные средства, стимулируют и улучшают отток мочи, то есть, по сути, заставляют организм терять воду. А когда на улице жарко, действие диуретиков вместе с повышенным потоотделением может увеличить риск обезвоживания.

Чистите зубы в душе? Зря. Стоматологи предупредили о фатальных последствиях

Бета-блокаторы или ингибиторы АПФ, используемые при лечении артериальной гипертензии, в жару могут повысить вероятность обморока (из-за резкого снижения давления).

А побочным эффектом приема в жару некоторых антидепрессантов, может стать повышенное потоотделение, что при аномальной жаре тоже сопряжено с риском обезвоживания.

Некоторые препараты, используемые при лечении аллергии и астмы, наоборот, могут уменьшить потоотделение. Так как в жару это нарушает естественный механизм охлаждения тела, есть вероятность теплового удара.

Если лекарство назначено врачом, принимать его необходимо вне зависимости от температуры воздуха на улице!

3 признака, что на вашей коже живут эти существа. Когда белорусам нужно немедленно идти в больницу?

Риск побочных эффектов от взаимодействия лекарств и высокой температуры можно минимизировать принимая простые меры предосторожности:

если нет острой необходимости, лучше не выходить на улицу в жару: с 11 до 16 часов;

запастись водой и чаще пить;

носить одежду и головной убор из светлых натуральных тканей.

А вот менять привычное лекарство для постоянного приема на новое в надежде избежать побочных эффектов - не лучшая идея. Наоборот, в этом случае риск нежелательных реакций выше, так как организму нужно время, чтобы адаптироваться к препарату.

Не стоит забывать и про условия хранения лекарств, прописанных в инструкциях. Иногда аномально высокие температуры могут влиять на их эффективность.

Ранее Телеграф писал о том, как правильно есть мороженое на жаре:

Доктор Комаровский рассказал, как правильно есть мороженое на жаре