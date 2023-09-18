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ВСУ заявили о взятии «ключа от Бахмута» - села Клещеевки

ВСУ заявили о взятии «ключа от Бахмута» - села Клещеевки
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Украинские военные 17 сентября заявили об освобождении села Клещеевка Донецкой области. Это место зачастую называют ключом от Бахмута, который ста фактически единственным участком фронта, где российским войскам удалось достичь прогресса в так называемом "большом наступлении" с начала активных военных действий в Украине.

Первым о взятии Клещеевки сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в соцсетях фото украинских бойцов, участвовавших в освобождении села, сопроводив его подписью: “Украина всегда возвращает свое”.

Позднее на страничке 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook появилось видео из освобожденного поселка, в котором бойцы стоят на фоне разрушенных, изрешеченных снарядами зданий с флагами военных подразделений, участвовавших в боях за посёлок. На кадрах можно узнать Покровский храм 1841 года постройки — самое известное здание в населенном пункте.

На видео слышно, как за кадром ещё раздаются звуки стрельбы и разрывающихся снарядов, однако бойцы заявили, что Клещеевка взята под контроль украинских военных.

“Противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает всеми возможными средствами огневого поражения, но мы стоим крепко. Это наша земля!”, - заявили бойцы на видео.

Освобождение села также подтвердил начальник пресс-службы восточной группировки войск капитан Илья Евлаш, а также президент Украины Владимир Зеленский, объявивший в ходе своего традиционного вечернего обращения к народу благодарность бойцам в Клещеевке.

[info_b]Село Клещеевка расположено примерно в 6 км к юго-западу от Бахмута. Его штурм продолжался почти четыре месяца. В районе Клещеевки и расположенного неподалёку села Андреевка, освобожденного украинскими военными в конце прошлой недели, находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Именно этим военкоры объясняют столь ожесточенные бои за эти небольшие населенные пункты.[/info_b]

Официальные лица в России переход Клещеевки под контроль Украины пока не комментировали. В последних  сводках российского Министерства обороны село не упоминается. Российские военные телеграм-каналы и блогеры утверждают, что село до сих пор остается в так называемой “серой зоне”. По их словам, бои за неё еще продолжаются, а позиции переходят из рук в руки.

Тем временем на северном фланге от Бахмута, по данным украинских СМИ, обстановка остается неизменной: фронтовая линия замерла, что, по словам некоторых украинских военкоров, ставит под вопрос реализацию плана по взятию Бахмута в кольцо даже в случае значительных успехов на южном фланге, в районе Клещеевки.

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