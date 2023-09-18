ВСУ заявили о взятии «ключа от Бахмута» - села Клещеевки

Опубликовано: 18.09.2023 08:04 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные 17 сентября заявили об освобождении села Клещеевка Донецкой области. Это место зачастую называют ключом от Бахмута, который ста фактически единственным участком фронта, где российским войскам удалось достичь прогресса в так называемом "большом наступлении" с начала активных военных действий в Украине.

Первым о взятии Клещеевки сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в соцсетях фото украинских бойцов, участвовавших в освобождении села, сопроводив его подписью: “Украина всегда возвращает свое”.

Позднее на страничке 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook появилось видео из освобожденного поселка, в котором бойцы стоят на фоне разрушенных, изрешеченных снарядами зданий с флагами военных подразделений, участвовавших в боях за посёлок. На кадрах можно узнать Покровский храм 1841 года постройки — самое известное здание в населенном пункте.

На видео слышно, как за кадром ещё раздаются звуки стрельбы и разрывающихся снарядов, однако бойцы заявили, что Клещеевка взята под контроль украинских военных.

“Противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб нашим воинам и работает всеми возможными средствами огневого поражения, но мы стоим крепко. Это наша земля!”, - заявили бойцы на видео.

Освобождение села также подтвердил начальник пресс-службы восточной группировки войск капитан Илья Евлаш, а также президент Украины Владимир Зеленский, объявивший в ходе своего традиционного вечернего обращения к народу благодарность бойцам в Клещеевке.

[info_b]Село Клещеевка расположено примерно в 6 км к юго-западу от Бахмута. Его штурм продолжался почти четыре месяца. В районе Клещеевки и расположенного неподалёку села Андреевка, освобожденного украинскими военными в конце прошлой недели, находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Именно этим военкоры объясняют столь ожесточенные бои за эти небольшие населенные пункты.[/info_b]

Официальные лица в России переход Клещеевки под контроль Украины пока не комментировали. В последних сводках российского Министерства обороны село не упоминается. Российские военные телеграм-каналы и блогеры утверждают, что село до сих пор остается в так называемой “серой зоне”. По их словам, бои за неё еще продолжаются, а позиции переходят из рук в руки.

Тем временем на северном фланге от Бахмута, по данным украинских СМИ, обстановка остается неизменной: фронтовая линия замерла, что, по словам некоторых украинских военкоров, ставит под вопрос реализацию плана по взятию Бахмута в кольцо даже в случае значительных успехов на южном фланге, в районе Клещеевки.