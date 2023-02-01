В России объявили об окружении Бахмута

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Опубликовано: 01.02.2023 12:23 , Обновлено: 01.02.2023

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на полковника Виталия Киселев, которого называет "военным экспертом ЛНР", что российские войска окружили Бахмут с трех сторон.

“Идет интенсивное выбивание противника”, - заявил тот. Также агентство передает, что россияне пытаются продвинуться к Часовому Яру, цитируя его слова: “Они пытаются, и я уверен, что им это удастся”. Этот населенный пункт находится по другую сторону от трассы, которая является одним из путей снабжения защитников украинского Бахмута.

Украинские военные отвергли ранее заявления россиян об окружении. В командовании ВСУ утверждают, что украинским защитникам в Бахмуте поступает все необходимое, включая боеприпасы и снаряжение. А россияне там несут “огромные потери”, проводя тактику заваливания трупами украинских оборонительных позиций.

А вот в американском Институте изучения войны (ISW) считают, что ВСУ могут всё-таки оставить город для избежания больших потерь. Все дело в том, что российское командование направило дополнительные силы для поддержки наступления ЧВК “Вагнер” на Бахмут, в том числе десантников. Однако на данный момент, считают американские эксперты, у украинцев достаточно сил для удержания города.

В свою очередь, экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что в районе Бахмута российские войска уже движутся на юге от города, но пока только в районе от населенного пункта Клещеевка в сторону трассы. “На севере у них не получается окружить - там превышающие высоты, а на юге проще”, - сказал он.

Видео боёв под Бахмутом от первого лица (Осторожно, могут быть нецензурные выражения!):

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